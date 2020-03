Primer caso de un policía con coronavirus: hacía servicio de calle

Un oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que hacía servicio de calle en el barrio porteño de Caballito, dio positivo al ser testeado por coronavirus. Se trata así del primer caso de un uniformado de esa fuerza en contagiarse con la enfermedad, confirmaron fuentes policiales.

Según se supo, el sábado pasado el efectivo se dirigió a una clínica de Temperley al sentir calor en el cuerpo. Allí, los médicos le indicaron que tomara paracetamol cada ocho horas durante una semana, le realizaron un hisopado en nariz y lengua y le dieron el alta parcial, pero con la orden por escrito de que debía aislarse.

Sin embargo, el martes pasado el uniformado se presentó a trabajar en la dependencia policial en la que trabaja sin informarle a nadie de la cuarentena que debía cumplir por orden de los profesionales que lo habían visto en la clínica de Temperley.

Ese mismo día, desde la Secretaria de Salud Pública de Lomas de Zamora, se comunicaron con él para informarle que el resultado del examen por COVID-19, le había dado positivo. Inmediatamente se activó el protocolo preventivo, se llamó a un móvil sanitario de la Comuna 6 y se solicitó la presencia del SAME.

Un infectólogo del servicio de Emergencias le dijo telefónicamente que debía comunicarse con su obra social, debido a que su domicilio es de la provincia de Buenos Aires, y que se trasladara allí cuanto antes. Una vez en su casa, el médico le indicó que llame al 148 y que solicitara una ambulancia para comenzar con la cuarentena.

No fue lo único que se hizo. También se dio la orden para que toda persona que haya tomado contacto directo con el policía de la Ciudad deberá permanecer durante 15 días en aislamiento preventivo. Las mismas fuentes señalaron a este medio, que el hombre no vino de una zona de riesgo ni tampoco tomó contacto con personas provenientes del exterior, contagiados o con riesgo, por lo que no queda claro cómo contrajo la enfermedad.

Otro dato que trascendió es que el oficial tuvo contacto directo con otro compañero de la misma comisaría, quien aparentemente le cortó el pelo. Por eso, se dio la orden de que la dependencia fuera completamente desinfectada.

Altas fuentes del gobierno de la Ciudad, que también confirmaron el caso a Infobae, expresaron su disconformidad con el accionar de la empresa de medicina privada, que sería OSDE, porque no cumplió con el protocolo para estos casos, en materia de comunicación.

