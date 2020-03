Es falso que los seguros no cubrirán los siniestros que ocurran durante el aislamiento

Circula por WhatsApp y Facebook un texto que afirma que los seguros no van a cubrir las pólizas de autos por cualquier siniestro que suceda violando el decreto de aislamiento. “Si no puede justificar el motivo por el cual circulaba, no lo va a cubrir por ser falta grave del asegurado (sic)”, detalla el posteo. Todo esto es falso.

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aclararon que “no existe ninguna información fehaciente que circule a través de otros canales” que no sean los oficiales del organismo. Y en su página web y en sus cuentas de redes sociales no se informó nada similar a lo que se afirma en la cadena viral.

La cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández hasta el 31 de marzo busca evitar que la curva de contagios sobrepase las capacidades del sistema de salud argentino. Si bien hasta el momento no se puede medir con efectividad qué impacto tuvo debido a que el período de incubación de la enfermedad podría llegar hasta los 14 días, desde el Gobierno ya analizan extender el aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril.

Mientras rija la cuarentena solo pueden circular los trabajadores de servicios esenciales, como seguridad, salud, alimentos y algunas áreas del gobierno. Para poder movilizarse por las calles, todas las personas deben contar con un permiso especial que los justifique.

Qué dice la Superintendencia

Ante una consulta de Chequeado, desde la SSN aclararon que “toda comunicación, circular y/o resolución en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, será comunicada a través de los canales habituales” del organismo.

En las publicaciones que realizó la SSN en su página oficial no se comunicó nada parecido a lo que circula en redes. Tampoco en el contenido que compartieron en las cuentas oficiales que la SSN posee en Twitter, Instagram y LinkedIn.

Finalmente, el ente público aclaró que “la propagación de contenidos falsos no sólo resulta nociva tanto para los asegurados como para las empresas aseguradoras sino que menoscaba el trabajo de las autoridades del Organismo”.

Fuente: Infobae