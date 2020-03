Rebeldes con o sin causa: estos signos nacieron para romper las reglas

Aries

Los nacidos bajo este signo del horóscopo tienen una personalidad fuerte y bastante dominante, para ellos no hay nada imposible y no esta todo dicho. Cuando tienen una idea en la cabeza, nada se las va a sacar ni va a hacer que no cumplan con su objetivo. Aunque el mundo no este de acuerdo con sus acciones. Para Aries las reglas no existen y la inventó gente que tiene miedo de hacer las cosas.

Libra

Los nacidos bajo este signo del horóscopo tienen una personalidad seria y muy centrada, pero también tiene muy claro que para alcanzar las metas deben trabajar y buscar la forma de lograrlo, sin importar las reglas que tengan que romper, ya que para ellos son solo obstáculos que se ponen los cobardes. Su lema es las reglas surgieron para cumplirlas y lograr el éxito.

Acuario

Este es un signo que le gusta tomar riesgos, es parte de su vida, intenta escribir su historia, creando su mundo, para ellos no hay límites y las reglas son solo palabras que se las lleva el viento. Ellos no solo rompen las reglas, sino que además intentan que su entorno también las rompa.