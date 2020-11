Dice ser hijo de Maradona y quiere la exhumación "urgente" del 10

Santiago Lara, un joven de La Plata que asegura ser hijo de Diego Maradona, pidió a la Justicia que se realice la exhumación del cuerpo de manera "urgente" para poder continuar con la causa de filiación.

La historia en la que se apoya Santiago Lara para afirmar su creencia es que su madre, la modelo Natalia Garat que murió a los 23 años producto de un cáncer de pulmón, le habría revelado en su agonía que su verdadero padre era Diego Maradona.

El joven en ese entonces tenía solo 3 años pero cuando tenía 13, su padre (Marcelo Lara) le contó los hechos.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", contó Santiago Lara hace unos años a Big Bang News.

Esa historia del joven fue tomando fuerza con el correr del tiempo porque Matías Morla, abogado de Diego Maradona, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro. Sin embargo, no hubo un estudio de ADN en estos años.

En el programa Suelta la sopa, de Telemundo, a dos días de la muerte de Maradona, se informó que Lara formalizó a través de su abogado José Núñez, el pedido de exhumación del cuerpo para obtener una muestra de ADN y finalmente terminar con el proceso de filiación que está en trámite en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata.