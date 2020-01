La luna en tu signo devela como te relacionás con los demás: ¿qué pasa con el tuyo?

El ser humano es desconfiado por naturaleza, ya que lo lleva dentro por su instinto de supervivencia. De todas maneras, cuando llevamos tiempo de conocer a alguien es también natural que perdamos esa desconfianza y comencemos a mostrarnos tal cual somos sin problemas.

A pesar de estos, algunos signos hacen que cometamos un error al entregarles nuestra confianza. No es que sean necesariamente malos, pero sí pondrán siempre su beneficio antes que el de los demás.

La astrología es una práctica mucho más rica y compleja que la mera información que dan los horóscopos. Lo que conocemos como nuestro "signo" es el lugar en el que estaba el Sol cuando nacimos, es decir, solamente un factor del complejo entramado que muestra una Carta Natal.

A lo largo de nuestra existencia, de modo permanente intentamos develar lo que somos, perdidos en contradicciones, deseos complejos e innumerables vínculos. La Carta Astral (o Natal) funciona como un mapa de la existencia y vuelve más conciente nuestro andar.

Al analizarla, es importante saber el signo en el que se ubica la Luna, ya que es el astro más cercano a la tierra y alude -por lo tanto- a la identificación básica, al primer rasgo que se imprime en nuestra personalidad y se asocia a la persona que nos crió.

El vínculo que generamos con nuestra madre está guionado por el Signo Lunar, lo que hace que registremos esa cualidad como lo más seguro e intentemos, luego, como adultos, recrearla para sentirnos resguardados.

La imagen colectiva de la mujer que da vida y nos cuida en los primeros años es por demás idealizada. La soñamos como una mujer amorosa, sonriente, dispuesta al abrazo, y siempre esperándonos con la comida lista y tiernos consejos.

De esta notoria distancia entre la madre real y la imaginaria surgen los primeros malos entendidos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido realmente esta madre así de maravillosa? Este trecho entre ideal y real reaviva, aún más, la sensación de abandono, de no ser merecedores de este amor incondicional.

Esta "comparación" desfavorable aumenta nuestro sufrimiento, especialmente cuando cotejamos nuestra vida real con aquello maravilloso que creemos que nos debería estar pasando. Es decir, cuando comparamos a nuestra madre real con esta madre arquetípica e imaginaria.

Al conocer nuestra Carta Natal descubrimos el hechizo del signo lunar: cuál es la trama que guinó nuestra infancia y dejó sus huellas en nuestro niño interno de por vida. Refleja el clima de aquellos primeros años que intentaremos reactivamente recrear para encontrar seguridad emocional en la adultez.

Aquello que en nuestra infancia brindó protección y cuidado, cuando crecemos se transforma en un hábito de protección a veces innecesario.

El signo de la Luna conecta con la memoria, con el pasado y, al mismo tiempo, con nuestros aspectos más cálidos y tiernos. Describe, al mismo tiempo, cómo reaccionamos cuando tenemos miedo o nos sentimos inseguros. Sin embargo, si logramos superar esos miedos, es el responsable de activar nuestra ternura más genuina, y nuestro instinto más protector y amoroso.

Signo por signo, qué indica la Luna

La Luna en Aries. El entorno familiar primario era muy activo y algo avasallante. Sus madres solían adelantarse a sus deseos decidiendo todo por ustedes. Esa es la razón por la que ahora tienden a apurarse en los procesos y a querer definir rápidamente a fin de sentir que no se les adelantarán y puedan decidir por ustedes mismos. Tienen una personalidad deseante, activa y movediza; construyeron un estilo "accionador" como forma de protección, para que los otros no les impongan sus deseos. Necesitan encarar y tener la iniciativa frente a conflictos. La paciencia no es su fuerte. Se expresan claramente, de manera sencilla y espontánea, aunque para el resto pueden resultar un tanto hirientes. En general, asumen riesgos innecesarios para asegurarse de que avanzan más rápido que los demás y, así, se defienden de la sensación de avasallamiento por parte del entorno. Aparentan ser arriesgados e intrépidos; y te "activan" demasiado para no angustiarse. Tienen deseos muy infantiles y enojos ridículos. Puede ser que los juzguen de extremadamente francos o frontales, pero en los momentos de tensión suelen ser quienes toman la iniciativa. Se animan a lo nuevo desde el rol de motivadores.

La Luna en Tauro. En sus entornos familiares eran muy valoradas la estabilidad y la seguridad. Solían demostrar afecto a través de lo material o la comida. Su refugio es sentir que tienen todo tranquilo y bajo control; por eso tienden a demorar los cambios afectivos lo más posible y se esfuerzan en fiscalizar el ambiente familiar. Como anhelan estabilidad y permanencia en las relaciones, les cuesta mucho arriesgar en lo amoroso y, seguramente, sostengan vínculos durante más tiempo del necesario. Los altera mucho la sensación de abandono. Suelen ser un tanto posesivos ya que necesitan a sus seres queridos a la vista y bajo un cierte “control amoroso”. Son muy afectuosos y disfrutan de demostrar el afecto con hechos concretos: una buena comida, regalos personalizados, etc. A la hora de expresar amor, son muy corporales, necesitan tocar casi exageradamente para la mirada de los otros: es que sentir y dar placer les resulta esencial. Su mundo emocional es taurino, es decir, que se mueve despacio, observa y percibe todos los detalles antes de abrirse a los otros. Naturalmente tienden a buscar lo estético. Su honestidad -al límite de la ingenuidad- es, al mismo tiempo, su gran dificultad como su mejor herramienta de seducción. Son magnéticos, sensuales y, con seguridad, dueños de un cuerpo exuberante. Valoran la buena mesa, la elegancia y, por supuesto, el buen sexo. Intensos, perseverantes y pacientes cuando aparece algo o alguien que les interesa; no se rinden fácilmente. Su problema principal es aprender a no quedarse más de lo necesario en relaciones que ya no tienen vitalidad.

La Luna en Géminis. En sus entornos familiares la inteligencia y la sagacidad eran muy valorados. Ese es el motivo por el que se refugian en lo racional y en lo académico. Para ustedes, todo tiene una explicación. Son sus propios “terapeutas”, se autoexplican sus sentimientos y emociones. Cuanto mayor es su angustia, más necesitan entenderse a ustedes mismos: es una forma de mantener distancia y protegerse de lo que nunca podrán racionalizar: sus emociones. La palabra "inteligente" representa su mejor forma de calmarse. Frente a la angustia, responden haciendo mil cosas a la vez; es como si eso los tranquilizara inconscientemente. La curiosidad y la idea de que todo es interesante suelen estar siempre presentes, aunque es bueno que tengan en cuenta que muchas veces emplean esta dispersión como forma de escape cuando la vida se pone demasiado intensa y complicada. Los hermanos son un tema importante en su vida afectiva. Ocurre que quizás ustedes fueron muy protegidos en la infancia y entender la fuerza de este vínculo (si lo hubiera), será esencial. Utilizan la diversidad y el juego como refugio frente al dolor; a veces pueden resultar cambiantes e inestables, por lo que tendrán que aprender a frenar y registrar la angustia que sienten cada vez que no pueden desarrollar una sola cosa a la vez.

La Luna en Cáncer. Desde que llegaron al mundo, generaron un vínculo muy fuerte con su madre (u otra figura maternal) en el que se entendían intuitivamente. De adultos se produce un complejo malentendido en el que poner en palabras pareciera ser una falta de amor. Todo el que los ama tendrá que "intuirlos" sin la comunicación verbal. A primera vista, aparentan ser solitarios, tímidos o cerrados ya que necesitan bastante tiempo para abrirse y comunicarse. El tiempo, la cercanía y la ternura de los que te los rodean colaboran para que ustedes logren expresar su aspecto más sensible, su empatía y la solidaridad que tienen. Desean permanencia y tranquilidad tanto en sus vínculos como en sus proyectos porque necesitan encarar la vida con calma. Memoriosos, les encanta recordar situaciones del pasado. Los recuerdos familiares y la historia suelen atraparlos de forma impensada. Reconocen instantáneamente el temor que sienten al empezar relaciones ya que son extremadamente vulnerables al rechazo. Quienes tienen su Luna en Cáncer tienen un maravilloso talento para proteger y cuidar a los más necesitados. Lo aconsejable que se animen a abrirse más allá de sus círculos familiares.

La Luna en Leo. De pequeños fueron muy especiales en su familia. Casi sin hacer ningún esfuerzo eras tenidos en cuenta y se los valoraba. Esta situación genera el malentendido de “no tengo que hacer nada para que me quieran”, “soy un ser especial y debo ser admirado sólo por existir”. En este estilo desafiante, dan la idea de tener una personalidad magnética, fuerte y un tanto dramática. Pasionales y carismáticos, no pueden hacer nada “por compromiso” porque se les dificulta disimular el desinterés. Al contrario, cuando algo realmente los motiva se transforman casi milagrosamente del "magnánimo rey" al "ser talentoso, práctico y organizado". Necesitan mucho la atención de los demás para reafirmarse -casi de una manera adolescente- y con frecuencia pretenden que se te trate “como a un príncipe o princesa”. Como suelen ser exagerados para demostrar y reclamar afecto, es posible que a veces se sientas abandonados de antes de tiempo, ya que no hay nadie que pueda colmar todas sus necesidades. Pueden irritar al otro con su dificultad para registrar las necesidades del resto de la humanidad. Sos muy fieles con sus seres queridos. Cuando se sienten reconocidos y valorados son muy genuinos y generosos en sus afectos.

La Luna en Virgo. Desde chico se les exigía ser maduros, adaptables, pedir poco y ser ubicados. Por eso desarrollaron la prudencia y la reflexividad. Es como que "fueron grandes antes de tiempo"; incluso, se sentían más sensatos y maduros que sus padres. De adultos, a veces pareciera que, agotados de tanto hacerse cargo de los otros, se rebelan y pasan al otro extremo con actitudes caprichosas para atenuar la gran responsabilidad que acarrean desde la infancia. Tienen tendencia a ayudar mucho al resto porque les resulta más fácil comprender las necesidades ajenas que las propias, debido a que las postergaron por mucho tiempo. Su mundo emocional es poco convencional, lo que los mantiene en calma no es la necesidad de “abundancia de cosas materiales” o “de exacerbación del ego”. Adoran dar vuelta las cosas para analizarlas desde otro lugar, desde otra perspectiva, y muchas veces tienen una mirada crítica sobre su vida y la de los demás. Les fascina observar a los otros para entenderlos: tienen un radar especial para darse cuenta de lo que cada persona necesita, lo que destaca su costado servicial. Dueños de una mente muy aguda, anhelan tener todo explicado y controlado, porque así creen que podrán dominar sus emociones. Son algo hipocondríacos y, tal vez, un poco maniáticos de la higiene y el orden. Todo tiene que estar organizado y etiquetado al menos en sus cabeza, lo que funciona casi como un antídoto para sentirse en paz con ustedes mismos.

La Luna en Libra. Cuando eran pequeños, les costaba saber lo que querían debido a que les enseñaron a priorizar los deseos ajenos. Les resulta exageradamente importante la mirada de aprobación de la sociedad y es por eso que valoran mucho las buenas costumbres y el buen trato. En sus hogares familiares se estimaba mucho “el quedar bien” y aparentar felicidad aunque en el fondo la realidad fuera mucho más complicada. De esta manera, incorporaron una capacidad innata para “poner cara de alegría” y eludir siempre las confrontaciones. Grandes anfitriones y muy seductores, sus talentos son la sociabilización y la mediación. Les cuesta decidir por ustedes mismos, deberán aprender a decir "no" más seguido y a poner límites a los deseos de los otros. Su aprendizaje será poder generar vínculos complementarios sin sentirse dominados. Suelen entregarle demasiado el poder de decisión a terceros, lo que luego los enoja. Sin embargo, como les cuesta mucho estar solos, a veces se dejan llevar por los demás para no generar conflictos.

La Luna en Escorpio. El comienzo de sus vidas estuvo rodeado de temas complejos y dolorosos, como la muerte o las tramas de celos y ansias de poder en la familia. Les atrae naturalmente lo misterioso, lo esotérico y lo oculto. Desde pequeños pasaron situaciones que los hicieron sentirse “malos” por denunciar las cosas y los cargaron de muchas culpas, lo que hizo que se sintieran rechazados. Son extremadamente permeable al dolor humano, tal vez por la experiencia tan cercana al sufrimiento que vivieron desde la infancia. A veces, pueden tener reacciones psicológicas un poco extremas o polarizadas ya que pueden "captar" el inconsciente, perciben y ven lo profundo. Suelen hacerse cargo de los conflictos y sufrimientos ajenos. Tienen la capacidad de ver lo que nadie quiere ver, son intensos y tienen una capacidad increíble para curar el malestar de los otros. En este sentido, deben estar muy atentos porque seguramente se olvidan de protegerse ustedes mismos. El universo íntimo de la Luna en Escorpio es muy complejo como para ser comprendido de manera fácil. Suelen tener vínculos posesivos y contradictorios con figuras maternales que los pueden influenciar de manera "enmarañada" e inhibira la capacidad de confiar en el amor o en los demás.

La Luna en Sagitario. Sus padres fueron personajes cambiantes, contradictorios, idealistas y creativos. Pueden haber oficiado como grandes guías y estimuladores. Estas figuras tan fuertes de su infancia les han dejado una marcada impronta en su mundo emocional más íntimo: una mezcla de sensaciones tan contradictorias como variadas. Se sienten naturalmente pasionales y positivos, y adoran gozar de la vida. Sin embargo, a veces y sin una causa aparente, se asustan y tratan de desconectar de la intensidad que ustedes mismos generan. Tienen dudas e inquietudes existenciales, lo que siempre los lleva a buscar respuestas y a descubrir nuevos mundos y culturas. Necesitan rodearse de acción y actividades deportivas, que "calman" su intensidad. Les encantan las actividades que amplían su mundo: viajar, estudiar filosofías o religiones, entre otras. También pueden apasionarse por profesores o extranjeros. Esta combinación de acción y sensibilidad, puede dar una idea de ciclotimia. A veces son un poco negadores y terminan provocando crisis aún más fuertes por esta tendencia a posponer los conflictos. En la vida, siempre están listos para desarrollar la palabra "confianza" sorteando toda adversidad. Pero cuidado con su excesivo sentido de grandiosidad, los demás los podrán percibir como "alguien superior”.

La Luna en Capricornio. Nacieron en un entorno familiar exigido y exigente, en el que tuvieron que hacerse cargo de sus propias necesidades desde una edad muy temprana. En la vida adulta, si no les prestan demasiada atención no se preocupan demasiado ya que tienen el hábito, desde pequeños, de “arreglárselas solos”. Muy pronto aprendieron a cumplir y no protestar. Llegaron a la conclusión de que al no tener necesidades se sufre menos y, por eso, muy difícilmente le pidan a los otros lo que necesitan. Alcanzan las metas con sacrificio. Es momento de que se animen a pedir al resto del mundo lo que necesitan, lo que les hace falta; es hora de que se animen a mostrar "al niño sensible y carente que tienen en su interior enmascarado en un estilo autosuficiente y solitario”. Les resulta muy difícil sentir que merecen algo, son excesivamente cuidadosos en sus gastos y mantienen un estilo de vida en extremo austero. Dueños de sentimientos nobles y de palabra confiable, tienen una gran capacidad de autosostén y autoabastecimiento. Como no se asustan frente a las adversidades, están sólidamente plantados en el mundo. Cuando se comprometen con una persona (o con un proyecto) lo sostienen en el tiempo. Cuentan con un maravilloso talento para mantener sus propósitos y las que han hecho. En verdad, deberían estar más atentos a no postergar tanto sus necesidades propias y personales en pos de cumplir con los demás o con las exigencias de sus entornos. Sólidos, confiables y responsables, su camino a recorrer es hacia lo que más les cuesta: registrar su ternura y su vulnerabilidad.

La Luna en Acuario. Siempre se sintieron los “raros” de la familia. Su rol es el de plasmar una herencia de creatividad familiar y,posiblemente, paguen el costo de ser el excéntrico o el inverosímil del entorno. Con sus familias mantienen un vínculo discontinuo: cuando están cerca, sienten que los agobian; cuando no están, necesitan conectarlos. A lo mejor, sus padres eran algo “diferentes a lo convencional” y, por eso, les resulta difícil terminar de entenderse mutuamente. Su lema debería ser “el único refugio es la ausencia de refugio”. Es que ya desde pequeños atravesaron inestabilidades y abandonos repentinos. Permanentemente todo cambia y, por eso, deben ser creativos para adaptarse a lo nuevo -y distinto- que la vida les propone. Muy lejos de controlar a sus afectos, su aprendizaje será “amar es dar libertad”. Tal vez tengan aires de ser poco comprometidos, es que en lo profundo su esencia les susurra: "no sos de aquí ni sos de allá". Si pretenden evitar los cambios que la vida trae solo se generarán angustias y conflictos interiores. Rodeados de las impensadas vueltas del destino, parece que su existencia siempre será así: una secuencia imprevisibilidades, discontinuidades, gente que está hoy está y mañana no. Su aprendizaje es a comprometerse en el presente sin necesitar garantías a futuro.

La Luna en Piscis. Nacieron en una familia “matriarcal” en la que las figuras maternales todo lo sabían o lo intuían. Desde el inicio, están conectados con la sensación de vivir en una unidad profunda con todo lo que existe, en la que no hay necesidades, no hay separación y no hay límites. Nada les falta en esta cualidad de extrema sensibilidad. De adultos, esto les provoca cierta dificultad para organizarse psicológicamente, delimitar sus deseos y manifestárselos al resto. Su "híper-resonancia" hace que les cueste concentrar la energía, hasta pueden parecer olvidadizos o distraídos. Si bien tienen un gran “radar” que les otorga la máxima sensibilidad para captar lo “no dicho”, también tienen cierta dificultad para ser claros al hablar. Cuando están asustados o se sienten vulnerables, se evaden en un mundo de fantasías y ensueños que les genera problemas para conectarse con la realidad y el mundo racional. Como les cuesta concentrar y cerrar la energía, puede ser que desarrollen una personalidad hiperactiva -incluso en el trabajo- como estrategia de defensa de esta sensibilidad. Por esto, a veces dan la sensación de estar desconectados o endurecidos. En cuestiones emocionales, puede resultarles difícil ser objetivos. A fin de canalizar su sensibilidad desbordante, es muy bueno que se acerquen al arte, la música, lo esotérico, lo místico y, por supuesto, a las tareas solidarias.