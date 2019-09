Amigueros hasta lo insoportable: estos son los signos con mejor onda

Libra

Es probable que nadie se sorprenda de que Libra esté en el número uno en este ranking. Aunque es cierto que hay veces que tiene su punto dulce y tímido, cuando se trata de conocer a gente nueva y de ampliar su círculo social, Libra es una persona súper extrovertida. Una de las mayores virtudes de Libra es que no suele criticar sin conocer a esa persona. No es de los que juzga a una persona por su apariencia o por sus formas de pensar.

Libra es una persona muy abierta socialmente hablando y está deseando conocer a gente nueva para ampliar su círculo de amigos. Si quieres hacer feliz a Libra, preséntale a tus amigos, a la gente que conoces, llévale a lugares donde pueda hablar con los demás, donde pueda intercambiar sus ideas con los demás. Libra vive por y para comunicarse y compartir todo lo que hace con los demás.

Sagitario

Sagitario no está muy lejos del nivel de Libra. Con esa energía tan especial que desprende, con ese optimismo con el que se enfrenta a la vida, con las ganas que tiene de divertirse y de pasárselo bien es muy fácil que Sagitario se haga amigo de todo el mundo. Tiene un sentido del humor tan especial y tan natural que hace que cualquiera quiera estar a su lado y ser su amigo.

Estar cerca de un Sagitario significa reír constantemente y tener siempre conversaciones interesantes y divertidas. Sagitario es un ser extrovertido que no tiene vergüenza ni la conoce. Es de esas personas que se atreven a todo, que no tienen miedo a nada y que les encanta la adrenalina. Además, con ese pico y esa labia que tiene es capaz de hacerse amigo de cualquiera, incluso de las paredes.

Aries

Es prácticamente imposible conocer a un Aries y que no quiera ser tu amigo. Aries es conocido por ser aventurero, simpático y muy divertido. Es de esas personas que es capaz de hacer una fiesta en cualquier sitio y de seguir con la diversión en cualquier lugar. Es esa persona que te hace reír y que hace que cualquier momento sea divertido. Además, es muy social, aunque quizás no tanto como Libra o Sagitario, pero aún así, disfruta muchísimo conociendo a gente nueva, ampliando su círculo de amigos y pudiendo compartir sus opiniones con los demás.

A Aries le encanta rodearse constantemente de gente y le encanta sentir que hay gente que le escucha. Da igual que tipo de persona seas, a Aries le sirve cualquier persona que le haga compañía y que le haga sentirse escuchado.

Géminis

Se podría decir que lo que mejor se le da a Géminis en la vida es hacer amigos. Géminis es esa persona que sale a la calle y saluda a todo el mundo. Vaya donde vaya, Géminis conoce a alguien. Es algo que le sale de manera natural. Tiene esa energía tan emocionante y tan viva que necesita comunicarse como sea. Y es que Géminis tiene conversación para dar y regalar, te conozca o no. Es de esos que se ponen a hablar con desconocidos si la ocasión lo requiere.

No tiene problemas para hacer amigos. Lo único que a veces le frena un poco es que se suele preocupar bastante por lo que los demás opinen y piensen de ella/él. No es que le obsesione lo que digan los demás, pero si que le presta más atención de lo que debería. Y siendo una persona tan social, tan libre, tan extrovertida, debería dejar de pensar en eso y valorarse como se merece.

Tauro

El corazón de Tauro es enorme y necesita tener a personas con quién compartir todo ese amor y cariño. Es cierto que muchos piensan que Tauro es una persona muy fría, muy distante y a quién le cuesta abrir su corazón, pero, aunque eso fuera cierto, no le impediría para hacer amigos. La gente cuando ve a un Tauro aparecer, la impresión que se llevan es que es una persona muy seria y muy introvertida, pero la realidad está muy lejos de eso.

Sí, a Tauro le cuesta mucho llegar a confiar en alguien, pero eso no quiere decir que vaya por ahí con cara de pocos amigos. Es una persona tan leal y tan honesta, que todo el mundo quiere ser su amigo, todo el mundo quiere tener a un Tauro en su vida. Y por eso le resulta tan fácil hacer amigos. Quizás no es tan abierto como otros signos, pero es esa seguridad y esa confianza que transmite la que hace que todo el mundo quiera estar a su lado.

Escorpio

Escorpio se encuentra en el punto intermedio porque pasa algo muy curioso con este signo. Al escorpión le encanta conocer a gente nueva, hacer nuevos amigos, ampliar su circulo social, etc… El problema realmente está en la imagen que los demás tienen de él/ella. Tiene tantísima fuerza y transmite tanto misterio y tanta oscuridad que a la gente le da “miedo” acercarse a Escorpio. Pero desde aquí, un consejo para todos aquellos que tienen miedo: Escorpio NO muerde si no tiene motivos para ello.

Que sí, que le cuesta un poco confiar en los demás, pero eso no quiere decir que no le gusta entablar conversación y hacer nuevos amigos. Además, tiene tal magnetismo y esa atracción tan especial que hace que mucha gente se quede embobado. Así que, por favor, que nadie más tenga miedo de acercarse a Escorpio, porque la realidad es que está deseando hacer nuevos amigos y conocer a gente nueva. Lo mejor de todo es ese sentido del humor tan especial que tiene…

Cáncer

Cáncer también sabe ser muy social y muy amable cuando quiere y, sobre todo, cuando se siente cómodo. La gente quiere ser amigo de Cáncer por su cariño, pero también por su intuición. Esa manera que tiene de avisarte, de hacerte ver las cosas antes de los demás. Cualquiera querría tener a su lado a una persona que le dijera las cosas antes de que pasaran… Cáncer es una persona súper bondadosa y generosa que siempre pone a sus seres queridos por delante de él mismo. El único problema que Cáncer es que es demasiado tímido y que tiene mucho miedo a lo que los demás opinen de él/ella.

A Cáncer le da miedo que los demás descubran su lado oscuro, sus secretos, sus defectos y salgan corriendo. Tiene miedo a que no le acepten, pero eso simplemente son ideas y paranoias que existen en su mente. Si Cáncer dejará todos esos miedos y esas inseguridades atrás, seguro que haría amigos con mayor facilidad. Son las malditas inseguridad las que siempre le cohíben…

Leo

Que Leo es un encanto y que es una persona muy social lo saben aquí y en todo el mundo, eso está claro. Pero hay un par de cosas por las que no hace amigos tan fácilmente. Como, por ejemplo, su orgullo y su ego. No es que Leo sea una persona altiva y muy egoísta, es más, Leo con su gente posiblemente sea la persona más amable del mundo. Pero, debido a ese ego y a esa seguridad que tiene en sí mismo, transmite la imagen de ser una persona arrogante. Y no es que lo haga adrede, es que le sale de manera natural.

Es más, a Leo hay veces en las que le gustaría hacer ver a los demás que no es así, que en el fondo es una persona amable y simpática, pero es imposible. Para hacer amigos, Leo tiene que trabajar muchísimo para demostrar a los demás que esa imagen es totalmente falsa. Además, una vez que descubres al verdadero Leo, te das cuenta de todo lo que guarda dentro, de lo inteligente que es y de todas las cosas que tiene para aportar al mundo.

Capricornio

A Capricornio le resulta extremadamente difícil hacer amigos, pero cuando tiene que ser social, lo es. La razón principal por la que Capricornio tiene dificultades para hacer amigos es ese lado tan desconfiado y negativo. Y es que Capricornio es de esas personas que no se fían ni siquiera de su propia sombra. Es así y no puede evitarlo. Y esa desconfianza sale a la luz sobre todo cuando acaba de conocer a alguien nuevo. En un primer encuentro, Capricornio siempre es cordial y educado, pero ya está.

No esperes que Capricornio te cuente su vida, te dé su número de teléfono, te diga donde vive en una primera cita o en un primer encuentro. Capricornio es más de mantener distancias hasta que sepa bien que está hablando con alguien de fiar. Es una persona tan reservada y tan privada que a la gente le cuesta mucho acercarse a ella, le cuesta mucho incluso entablar una conversación fluida. Para que fuera mucho más fácil hacer amigos, lo que Capricornio debería hacer sería dejar atrás esos miedos y sacar más a relucir su maravilloso sentido del humor.

Piscis

Hay un montón de cualidades maravillosas que atraen a la gente hacia Piscis. El pez es una persona con un corazón enorme, con una amabilidad y una empatía increíbles. Es compasivo, auténtico y amable. Pero el verdadero problema de Piscis a la hora de hacer amigos es la maldita timidez y que es una persona muy introvertida. A Piscis le da pánico que confiar en alguien y que le rompan el corazón.

No quiere sufrir, no quiere dejar en manos de nadie su corazón para que jueguen con el con su antojo. Eso es lo que le hace ser una persona tan insegura a la hora de conocer a gente nueva. Y los demás tampoco se atreven a acercarse tanto a Piscis porque lo ven como una persona demasiado introvertida y a quien le costaría mucho llegar a conocer el todo. Lo único que necesita Piscis es mucha paciencia.

Necesita amigos que tengan toda la paciencia del mundo y más. Necesita a gente que le transmita confianza y calma desde el primer momento. Así será como todos sus miedos se vayan yendo poco a poco.

Acuario

Con Acuario pasa algo parecido como con Piscis. Es tan introvertido que cuesta muchísimo acercarse a él/ella. Cuando conoces de verdad a Acuario, te das cuenta de lo divertido, lo amable y lo interesante que es. Acuario es una caja de pandora que guarda muchísimos secretos dentro. El problema es que esa caja es MUY difícil de abrir. Y es que el problema está en que Acuario es muy reservado y muy privado. Si, puede entablar conversación con cualquiera, pero no habrá nada más.

Cuesta muchísimo llegar a ser amigo de verdad de Acuario y solo unos pocos afortunados saben lo que significa ser su amigo. Esa tendencia de Acuario de ser tan desapegado y tan independiente puede confundir a los demás y hacerlos pensar que realmente no está interesado en hacer nuevos amigos. Pero no es así, no es que Acuario no quiera hacer nuevos amigos, es que le cuesta muchísimo abrirse y dejar ver a los demás todo lo que tiene dentro.

Virgo

El único motivo por el que Virgo está al final de esta lista es por su timidez. Sin hacerlo a propósito, normalmente Virgo tiende a ser una persona muy privada, reservada y callada. Virgo es más de mirar que de actuar y por eso mismo la gente que piensa que es una persona demasiado introvertida. Pero es que Virgo necesita analizar a las personas a la perfección antes de confiar en ellas y de ser su amigo. A pesar de que al principio a Virgo le cuesta mucho hacer amigos, en el fondo es muy amigo de sus amigos.

Con su gente y con sus seres queridos, Virgo es una persona muy divertida, inteligente, admirable. A la gente le encanta ser amigo de Virgo por su intelecto, por su consideración, por sus consejos, por su ingenio y por el hecho de que tener una conversación con él/ella nunca será aburrida. Pero hasta llegar a ese nivel, tienes que trabajar mucho. Ser amigo de Virgo no es nada fácil y hay que currárselo. Virgo no va por ahí regalando su amistad a cualquiera, eso que quede claro…