Te tiran la posta: estos son los mejores signos a la hora de dar consejos

Tauro

Este signo se caracteriza por tener mucha riqueza en cuanto a las experiencias y lecciones de vida aprendidas, por lo que siempre pueden ofrecer buenos consejos a los demás. También son personas honestas, por lo que lo que te diga realmente saldrá de su corazón para que te pase lo mejor. No dudes en que los taurinos están siempre están ahí para darte consejos sabios.

Leo

Leo es un signo muy analítico que está claro de las consecuencias de las malas decisiones, por lo que aprovecharán cada oportunidad para compartir su opinión sobre cómo las cosas pueden salir mal. Un aspecto importante de Leo es que son empáticos y siempre intentarán ponerse en la misma situación para darte el mejor consejo posible. Si necesitas a alguien que use su cabeza para resolver el problema, este es el signo más adecuado para ayudarte.

Libra

Es considerado el líder de los buenos consejos. Libra no te permitirá tomar una decisión que sea egoísta porque son muy objetivos y siempre tienen en cuenta los argumentos de ambas partes para dar consejos. Libra siempre está ahí para ayudarte. Los miembros de este signo lo ayudarán a lograr un equilibrio y mantener la armonía en las relaciones con otras personas.

Fuente: Nueva Mujer