Derrumbe en Ezeiza: sigue la investigación y la Justicia no descarta ninguna hipótesis

Los testigos coinciden en que el andamio que se desplomó en la nueva terminal de Ezeiza fue derribado por una grúa. En el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena hay un fuerte hermetismo con respecto a la investigación. Y no descartarían ninguna hipótesis en la investigación del incidente que le costó la vida al capataz de la empresa de andamios, José Bulacio, y le provocó heridas a 13 operarios.

La causa está bajo estricto secreto de sumario, pero Clarín pudo saber que están investigando si existió un error humano y, también, el rol de cada una de las empresas contratistas involucradas en la obra. Otro punto a aclarar es si pudo haber alguna negligencia, ante la necesidad de apurar la finalización de los trabajos.

Luis Moreira, el hombre de 21 años que el martes por al tarde cayó desde el andamio, sigue grave y su pronóstico es "reservado", según el parte médico que se difundió en la mañana de este miércoles en el hospital Dr. Alberto Eurnekian, de Ezeiza.

Moreira ingresó en grave estado, con un traumatismo severo en la cabeza, que incluía hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que tuvo que ser operado de urgencia. "Se apuntó a la descompresión del cerebro, que estaba traumatizado. Hasta ahora la condición es de estabilidad y en los próximos días recién podremos ver la magnitud de las lesiones. Deben pasar entre 48 y 72 horas", agregaron en el hospital.

"Siempre me decía que era arriesgado el trabajo pero él no le teme a nada. Ahora está grave. Dios quiera que salga bien, todos los familiares esperamos eso", dijo Laura, la esposa, ante los medios que hacían guardia en Ezeiza, y agregó: "Estaba en un andamio, desde ahí cayó. Supongo que tenía todo lo necesario puesto, casco y arnés, pero no lo sé".

Derrumbe Ezeiza. Se desplomó un andamio en la obra y hubo un muerto y trece heridos.

Según los datos oficiales, lo que se vino abajo es un andamio de 16 metros, equivalente a unos cinco o seis pisos de altura. El andamio que se derrumbó pertenecía a la empresa TANE. Según los testigos, la estructura tubular fue enganchada por una grúa tijera que habría provocado el desmoronamiento.

Este miércoles por la mañana, Moreira era el único herido que quedaba en Ezeiza, ya que el resto había sido trasladado a otros centros asistenciales por la ART e incluso uno, según información del hospital, se fue por sus propios medios al ser dado de alta.

"Somos optimistas en virtud de que fue operado rápido. Por ahora seguirá en coma farmacológico, para que el cerebro esté en reposo absoluto, con ventilación mecánica", finalizó el parte médico.

Según testimonios de operarios y empleados vinculados con el proyecto para la nueva terminal en el aeropuerto, "había apuro" por terminarla, ya que en los próximos días debían entregar la obra civil. Es decir que Aeropuertos Argentina 2000, la empresa que controla los aeropuertos y está a cargo del trabajo con la supervisión del Ministerio de Transporte de la Nación, luego debería ocuparse de equipar el edificio para, supuestamente a fin de año, comenzar a trasladar allí las operaciones.

Este martes, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró este miércoles que no había un pedido de suspensión de la obra que se lleva adelante en el aeropuerto de Ezeiza. ​“El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires desmintió categóricamente una falsedad que circuló de que había un pedido de suspensión de la obra​", afirmó.

“A esta obra la hace la empresa concesionaria y Aeropuertos Argentina 2000 que es quien contrata, a su vez hay sistemas de sub contrataciones, todo está hecho bajo norma pero claramente algo se hizo mal y falló en este caso con estas lamentables consecuencias y hay que investigar qué pasó”, añadió el ministro.

Por su parte, durante la inauguración del Metrobus de Florencio Varela el presidente Mauricio Macri expresó sus condolencias por el obrero fallecido en el derrumbe. Y dijo que espera que el herido más grave "salga de la situación de peligro".

