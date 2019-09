¡Salí de acá estómago resfriado!: cuáles son los signos que no saben guardar secretos

Guardar secretos debe ser una de las tareas más difíciles para los seres humanos. La naturaleza de la vida misma lleva a que muchas veces queramos compartir algo con los demás, incluso aunque sea un secreto.

Incluso aunque se trate de algo que nos hayan pedido que no contemos -explícita o implícitamente-. Algunas personas pueden guardar un secreto bajo 7 llaves, mientras que otras… no tanto. Y al parecer, esto tiene mucho que ver con el signo del que seamos.

Acá, que tan bueno son los signos del zodíaco a la hora de guardar un secreto:

Aries: son la clase de persona que, enojadas, revelarán cualquier secreto, aún sin intenciones de hacerlo. Probablemente, después se lamenten por ello.

Tauro: los taurinos guardarán un secreto si es que están de acuerdo con cómo piensa la persona que se los confió. Caso contrario, probablemente se entere todo el mundo de lo que les han contado.

Géminis: los menos confiables del zodíaco en cuanto a secretos. Si no lo cuentan ellos directamente, se lo contarán a alguien que sí se lo dirá a todo el mundo.

Cáncer: mantendrán la boca callada, a no ser que lo que les cuenten los haga llorar. Si de confiar las penas a alguien se trata, cáncer es el signo ideal para ello.

Leo: no es el signo más confiable del mundo para contarle secretos que lo lleven a jactarse de algo. Si ese secreto lo va a ayudar a ganarle a alguien, no dudará en contarlo.

Virgo: uno de los mejores en el tema, siempre y cuando no te pelees con él. El día que nos alejemos de un virgo éste revelará todos nuestros secretos.

Libra: aunque dan toda la apariencia de saber guardar secretos, no, no son así, y hay que tener mucho cuidado. Parecen amigos, y lo son, pero… no son tan así a la hora de guardar secretos.

Escorpio: expertos en guardar secretos, de todo tipo, los mejores, sin dudas. Sobre todo si se trata de guardar secretos a fin de complotar contra alguien. Aunque los torturen, nunca los dirán.

Sagitario: buenos amigos, guardadores secretos, salvo… que comiencen a tomar y empiecen a hablar.

Capricornio: otro de los mejores en guardar secretos, expertos en sacar ventajas de los secretos que guardan.

Acuario: sólo guardará un secreto si éste es verdaderamente un secreto en sí. Caso contrario, se reirán de él.

Piscis: ningún riesgo, guardarán los secretos bajo siete llaves, y hasta el final. Eso sí: nunca hay que decirles algo que sea contrario a sus emociones.

Fuente: Aire de Santa Fe