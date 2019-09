De un escopetazo, bajaron un drone que filmaba la tragedia de los mendocinos que volvían de San Juan

En medio de la tragedia en la que murieron cinco jóvenes mendocinos cuando volvían de una fiesta en San Juan, un sanjuanino vivió un violento episodio con la Policía mendocina.

Según publicó diario El Sol, el joven, de nombre Pablo, intentó registrar con un drone el terrible accidente de la Ruta 40, pero la Policía bajó en aparato a escopetazos.

Pablo salía de Mendoza para volver a San Juan cuando en Jocolí se topó con el siniestro.

Según contó a El Sol, su vehículo quedó a unos 300 metros del lugar del accidente, por lo que desconocía la gravedad del hecho. Es por eso que decidió sacar del auto el drone y trató de conseguir imágenes.

"No tenía idea de la magnitud del accidente. Si hubiese sabido no lo mandaba, no era la intención", explicó.

Es más, se enteró de que la policía lo había bajado cuando llegó, minutos después de perder el control del artefacto, a buscarlo.

Mirá el video: