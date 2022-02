¡Qué carácter podrido che!: éste es el signo con el peor humor de todos

Sabemos que los astros nos determinan en su mayoría las personalidades de las personas, muestran el carácter de cada uno y también de qué forma se relacionan con el resto. Así que en esta nota te vamos a contar cuál es el signo más malhumorado de todo el zodíaco.

Es la típica persona que siempre está negativo por sobre todas las cosas y que si algo le molesta, por más mínimo que sea, no tendrá problemas en hacértelo saber, además de que explotan por todo y muy seguido.

El signo más malhumorado de todo es Aries. Sí, es el más explosivo. Son personas dominantes y autoritarias, e incluso no tienen casi nada de sentido del humor. Si alguien no hace lo que pide se enoja inmediatamente. Ellos son aquellos que se preocupan por su imagen y el qué dirán, por este motivo si no la pasan bien, sacan sus garras, se alejan y su ánimo se va al piso. Incluso son "sabelotodo", por lo que siempre se sienten superiores a los demás, así que mejor no lo desautorices ni vayas en contra de su palabra.