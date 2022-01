Enemigos del "contigo pan y cebolla": ¿cuál es el peor signo para la convivencia?

Sabemos que la convivencia no es tarea fácil, pero en algunos casos es peor que una pesadilla. Es que compartir nuestro espacio es todo un desafío, y si a eso le sumamos que hay personas que por su signo son los peores para esta situación, todo será peor.

Así que te contamos en esta nota cuáles son esos signos del zodíaco así te preparas si estás por dar el gran salto.

ARIES

Lo complicado de convivir con ellos es que viven a toda velocidad. No se detienen un segundo para considerar lo que desean o necesitan la otra persona e incluso avanzan, pase lo que pase, con el fin de conseguir sus objetivos que muchas veces no son compartidos. El desafío es hacerle entender que no hace falta estar en movimiento permanentemente, y que no tiene nada de malo descansar y disfrutar de las cosas buenas y sencillas de la vida.

TAURO

Pese a su gran calma, cuentan con inseguridades muy arraigadas, por eso probable que sus miedos se apoderen de él y comiencen discusiones innecesarios que sumarán tensiones a la convivencia. Tienen, sin embargo, un lado muy bueno, y es que son fanáticos del orden. Vivir con ellos significa tener la seguridad de que no se estará en un hogar sucio, ya que siempre estarán pendiente de tener todo arreglado lo mejor posible.

SAGITARIO

Amante de la libertad, se desentenderá de todo lo que rodea al hogar sin ningún problema y si hay algún inconveniente, esperará pacientemente a que se resuelva solo, ya que no ayudará a encontrar una posible salida. Estar con uno de ellos puede llegar a ser desesperante, ya que vivirán en un mundo donde no hay responsabilidades. El lado bueno, sin embargo, es que la convivencia no será aburrida.

(Fuente: MDZ Ol)