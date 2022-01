¡Cuidado, hombres!, el coronavirus podría tener una de las secuelas más temidas

La disfunción eréctil y el “encogimiento” de pene luego de la infección por COVID-19 se ha convertido en una consulta frecuente luego de darse a conocer el caso de un paciente estadounidense que dijo haber sufrido un achicamiento de 3,8 centímetros.

El hombre de 30 año presuntamente sufrió Covid persistente, lo que le habría causado un daño vascular severo en el tejido eréctil.

“En julio del año pasado contraje COVID y estaba muy enfermo. Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil”, contó en una carta al podcast How To Do It.

“La disfunción eréctil mejoró gradualmente con un poco de atención médica, pero parece que me quedaré con un problema duradero”, confesó.

Aparentemente, los problemas de pene se deben al daño vascular causado por el Covid persistente.

El coronavirus “causa una gran cantidad de síntomas respiratorios que conducen a muchas muertes. Pero también hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres” explicó el doctor Charles Welliver, urólogo y director de salud masculina en Albany Medical College, Nueva York.

"Hay una disminución de la producción de testosterona, hay una atrofia testicular y, secundariamente una afectación vascular que también puede dar problemas de erección. Puede haber una pequeña disminución por la disfunción, pero cuatro centímetros me parecen exagerado", dijo urólogo Natalio Cruz al medio Marca.

COVID persistente

El caso reportado de encogimiento de pene y disfunción eréctil ha sido el primero en darse a conocer en todo el mundo, por lo que todavía no se considera oficialmente una secuela post COVID-19.

En este sentido, investigaciones internacionales debaten la lista de síntomas y el abordaje para los casos de Covid persistente, definido como:

Los síntomas que se producen en personas que tuvieron coronavirus, generalmente tres meses después del inicio, que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo.

Los problemas de pene podrían ser uno de los 200 síntomas que aparecen en personas que atravesaron la fase aguda de la enfermedad pero que no logran recuperarse completamente.

Una investigación publicada por la revista EClinicalMedicine de The Lancet realizó una encuesta a 3.762 personas con COVID-19 persistente confirmado o sospechoso de 56 países diferentes.

Como resultado, los autores identificaron 203 síntomas en 10 sistemas del cuerpo humano.