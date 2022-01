Amazon abrirá una tienda de moda donde los algoritmos sugieren qué probarse

El minorista en línea está dando otro impulso para hacer crecer su negocio de la moda y anunció el jueves que abrirá su primera tienda de ropa este año, con un toque tecnológico. "No haríamos nada en el comercio minorista físico a menos que sintiéramos que podemos mejorar significativamente la experiencia del cliente", dijo Simoina Vasen, directora general.

Con 2.787 metros cuadrados, la tienda planeada "Amazon Style" cerca de Los Ángeles es más pequeña que la típica tienda por departamentos. Los artículos modelo están en los estantes y los clientes escanean un código usando la aplicación móvil de Amazon para seleccionar el color y el tamaño que les gustaría. Para probarse la ropa, que se almacena en la parte trasera, los compradores entran en una cola virtual para un probador que desbloquean con su teléfono inteligente cuando está listo.

En el interior, el vestidor es "un espacio personal para que sigas comprando sin tener que salir", dijo Vasen. Cada uno tiene una pantalla táctil que permite a los compradores solicitar más artículos que el personal entrega en un armario seguro de dos lados "en cuestión de minutos", dijo.

"Es como un armario mágico con una selección aparentemente interminable", dijo Vasen.

Las pantallas táctiles también sugieren artículos a los compradores. Amazon mantiene un registro de cada bien que escanea un cliente, por lo que sus algoritmos personalizan las recomendaciones de ropa. Los compradores también pueden completar una encuesta de estilo. Para cuando llegan a un probador, los empleados ya han depositado los artículos solicitados por los clientes y otros que Amazon ha elegido.

Los compradores pueden optar por no participar con la ayuda de un conserje, dijo Amazon.

Amazon ha presentado tecnología para ayudar a los clientes a elegir atuendos antes . La compañía ha superado a Walmart Inc (WMT.N) como el minorista de ropa más comprado en los Estados Unidos, según una investigación de analistas .

Pero todavía tiene espacio para expandirse y competir con empresas como Macy's Inc (MN) y Nordstrom Inc (JWN.N) , que han abierto tiendas de formato más pequeño. La línea de tiendas físicas de abarrotes y tiendas de conveniencia de Amazon aún no ha revolucionado el comercio minorista tradicional.

La nueva tienda de la compañía tiene como objetivo atraer a una amplia gama de compradores con cientos de marcas, dijo Vasen, y se negó a nombrar ejemplos.