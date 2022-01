Con ellos ni jugar al piedra, papel o tijera: conocé al signo que más odia perder

Sabemos que a la hora de competir hay muchas personas que quieren a toda costa ganar o ganar. Para ellos no existe la opción de perder, por eso es que estallan de bronca cuando el resultado no está de su lado. Así que en esta nota te contaremos cuál es el signo que, por orgullo o fuerte sentido de la competencia, detesta ser el derrotado.

SAGITARIO

En su léxico no aparece la palabra perder. Ellos no son de los que más se preocupan por ganar, pero no aceptan una derrota. En un mano a mano se esforzarán al máximo porque no admitirían perder contra una sola persona. Nunca dan el brazo a torcer porque darse por vencidos es un desafío mayor.

Son seres orgullosos, pero hay que distinguir el orgullo positivo del negativo. Con el primero, la persona se llena de autoestima y autoconfianza. Es necesario para confiar en nuestras acciones y valorarnos. Y el segundo termina en la soberbia. Normalmente eso los aleja de los demás, lo tienen aquellos que generan conflictos y que desgastan las relaciones.

(Fuente: MDZ O