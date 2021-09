Por h o por b: estos signos buscarán separarse antes de octubre

Para algunas personas es necesario retomar los tiempos de soltería para volver a encontrarse con uno mismo y por eso buscarán en los próximos días de manera de terminar con su relación de la manera menos dolorosa posible.

A continuación te presentamos cuáles son los signos que entienden que ha llegado el momento de dividir camino.

Aries

Es muy probable que este tránsito te provoque sentimientos de profunda decepción, en términos de tu vida amorosa y de la persona con la que estás involucrado. Y, como sucede contigo, Aries, a veces tienes menos tacto en tu enfoque.

Es posible que desees hacer algo con estilo y gracia, pero tu temperamento e impaciencia se interponen en el camino y te impulsan a actuar de manera grosera. Sol opuesto a Neptuno retrógrado no se sienta bien en tu mundo, y alterará tu pensamiento hasta tal punto que es posible que desees romper con tu pareja durante este tiempo.

El 14 de septiembre podría marcar el final de tu vida amorosa, por lo que debes preguntarte si esto es realmente lo que quieres. Estás bajo la influencia de las estrellas y, aunque es posible que te sientas justificado y animado en este momento, este podría ser un movimiento del que te arrepientas. Por favor, piénsalo dos veces antes de actuar durante este tránsito, Aries.

Virgo

Este es un tránsito complicado para ti, Virgo, ya que puedes sentirte bastante confundido y en conflicto acerca de tu relación actual. Te encontrarás cuestionando su propósito en tu vida; ¿Es esto lo que querías? Neptuno está sacando a relucir tu conflicto interno y te hace ver las cosas como negativas.

Esta negatividad aumentada por el retrógrado, te incitará a ver a tu pareja como inútil para ti, quizás incluso degradante. Quizás te preguntes por qué te has quedado con esa persona por tanto tiempo, ¿estabas bajo algún tipo de hechizo? Toda esta confusión surge de la nada.

Sí, puede que hayas dudado de tu pareja aquí o allá, pero nada de esta magnitud. Es como si una fuerza mayor estuviera jugando contigo, confundiéndote, haciéndote preguntarte si algo de esto vale la pena.

Si puedes superar este tránsito, Virgo, volverás a tu antigua mentalidad, y eso es lo que se te recomienda. No hagas ningún movimiento precipitado durante este tránsito. No romper, divorciarse, separarse; esta es una ilusión retrógrada: pasará, no arruines tu vida debido a un conflicto interno momentáneo.

Escorpio

A diferencia de Virgo, tú estás listo, dispuesto y eres capaz de actuar sobre la base de tus sentimientos de duda: tu pareja ya no se ve como una gran pareja para ti y tú quieres salir. Una vez que te completes con esta idea, y sucederá durante el Sol opuesto a Neptuno retrógrado, tendrás poca o ninguna tolerancia por la persona que está actualmente en tu vida, y en su camino hacia la puerta.

Eso es todo. Tú decides y actúas. Puede significar que tienes que salir por esa puerta, o es posible que ni siquiera tengas ese tipo de paciencia y comprensión. Sin embargo, ¿es alguien realmente tan despreciable?

¿Estás a punto de tratar a una persona que alguna vez amaste como un saco de basura al que escoltarás hasta la vereda? Este tránsito saca a relucir el lado "menos compasivo" de Escorpio, que no está muy lejos del lado antiguo normal de Escorpio. Pero eres de los que aprovechan una oportunidad, y esto se presenta como una necesidad de terminar tu relación y pasar a algo nuevo. ¿Estás tan nervioso? Veremos.