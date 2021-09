Modo tóxico activado: el top five de los signos del zodíaco que se ponen celosos por todo

Todos en la vida hemos experimentado celos. En el trabajo, entre amistades y sobre todo en el amor, al ver a esa persona que nos gusta coqueteando felizmente con los demás o cuando alguien intenta impresionar a nuestra pareja. Es una emoción común que es resultado del amor, y posesividad. Pero no hay celos buenos o malo, ni menos o más, y cuando es muy fuerte tiende a volverse tóxico en la relación.

Según la astrología, estos son los 5 principales signos del zodíaco que se ponen celosos por todo y más fácil que cualquiera.

CÁNCER

Quizás no lo demuestren, pero les pasa. Buscan seguridad en las relaciones de pareja y si no hay suficiente, comienza la inseguridad y acto siguiente, los celos. Ellos son muy sensibles, por lo que les cuesta abrirse a las personas. En una pareja necesitan sentirse amados.

LEO

Son leales y apasionados por quien tienen al lado. Y eso hace que no puedan soportar verla juntándose con otras personas, y después se ponen celosos fácilmente si alguien trata de robar la atención de su pareja. Y más empeora si su compañero/a felicita o elogia a los demás, incluso si sus felicitaciones no están orientadas a la apariencia o en tono romántico sino a lo artístico, lo laboral, etc.

VIRGO

Es el signo más crítico de todos, y no solo con ellos mismos, sino también con su pareja. Y señalar los errores de su pareja es una clara señal de que están celosos y molestos. Intentarán pensar en situaciones que sugieran infidelidad y se enojarán irrazonablemente con su pareja.

ESCORPIO

Son extremadamente posesivos y celosos. Tienen un gigantesco problema de confianza y les resulta muy difícil identificar su comportamiento controlador. Esto puede causarle a su pareja una gran frustración, ya que se vuelve emocionalmente muy manipulador cuando está celoso. Si quieres salir de esto, debes mostrarle a este signo total devoción y amor.

PISCIS

Ellos viven muy conectados con sus sentimientos y eso hace que cada emoción sea sentida profundamente. Si de celos hablamos, se vuelven muy mundanos e inexpresivos si sienten que esta emoción aparece en su mente. Para ellos, la comunicación es muy importante en una relación y si eso se desvanece lentamente, comenzarán los problemas.

