La "epidemia de la risa" que aún la medicina no puede explicar: mirá las insólitas imágenes

Uno de los más extraños acontecimientos que la medicina no puede explicar es la llamada “epidemia de la risa”. Ocurrió en 1962 y se extendió por la zona sur de la actual Tanzania.

Su principal misterio radica en que, aunque se reconozca como epidemia de la risa, no es un efecto causado por el humor o el bienestar. Quien la sufría estaba incapacitado para otra cosa que no fuera reírse, aunque sus víctimas no lo encontraban nada divertido.

Todo comenzó durante el recreo de un grupo de adolescentes en un colegio de chicas en Tanzania. Un par de ellas empezaron a reír tímidamente y las risitas pronto evolucionaron a grandes carcajadas. Parecían violentos ataques de histeria.

Así fue como las jóvenes entraron en este estado a clase. Al final del día, 95 de los 159 estudiantes que albergaba el colegio, también sufrían los ataques. En junio de 1964 se contabilizaron 14 escuelas cerradas y más de 1.000 casos de contagios. De igual forma no hubo que lamentar víctimas fatales.

Durante 7 días todo fue una risa. La explicación se debía a una enfermedad psicógena masiva.

No hubo un virus o bacteria humorística, lógicamente, todo parecería indicar que la causa fue psicológica y la calificaron como un caso de histeria colectiva. Un grupo pequeño pudo comenzar riendo y el resto le siguió casi de forma automática. Al saber lo que ocurría y verlo, personas que quizá no estaban relacionadas empezaban con las risas bajo efecto de la sugestión.

