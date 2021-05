Con amor la vida es color de rosa: estos son los signos más enamoradizos

El amor es un condimento más que importante en la vida, pero hay algunas personas que necesitan practicarlo a cada momento.

A continuación te contamos cuáles son los signos más enamoradizos del zodíaco.

Escorpio

Escorpio es un signo apasionado, por lo que se caracteriza por darle extrema importancia al amor. Los escorpianos son apasionados y su mundo gira con las emociones. Viven para experimentar y expresar todas sus emociones, es cierto que, a diferencia de otros signos de agua, Escorpio tiende a ser más equilibrado, sin embargo ven al amor de una manera muy especial.

Una persona nacida bajo el signo de Escorpio que está enamorada va a tratar a sus relaciones con pasión, tranquilidad y serenidad. Sin embargo, esto lo hace porque sabe que su intensidad puede volver loco a cualquiera, por eso intenta que haya un equilibrio. Cuando se trata de disfrutar del amor, Escorpio le gana a todo el mundo.

Piscis

Piscis nació para vivir dentro de un amor de cuento de hadas. De todo el zodiaco, Piscis, es la persona más gentil, intuitiva y compasiva. Viven constantemente soñando, y eso es porque en ocasiones necesitas escaparse de la realidad. El mundo como lo conocemos es muy duro para alguien de Piscis.

Además, este signo suele estar enganchado/a al amor porque es una manera de evadirse de la realidad. Piscis vivirá de la pasión como se lo merece, no escatimará nada, ya que para ellos el amor es uno de los sentimientos más bonitos que existen en esta vida.

Aries

Los arianos no son de mostrar mucho cariño en público, pero si lo hacen en la vida privada donde son tan enamoradizos que hacen todo lo posible para que la otra persona se sienta de la mejor manera. Sin embargo no es todo color de rosa en su vida, ya que cuando un amor no funciona se vuelven super depresivos y la pasan realmente muy mal.

Capricornio

Las personas de capricornio son aquellas que desde el minuto uno se derriten por amor ante otras personas y desde ese momento se imaginan toda una vida con ese otro ser. Son tan enamoradizos que se imaginan que su vida transcurre dentro de una película, es por ello que todas las situaciones las viven de manera bastante dramática.