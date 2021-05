Horror buscaban el cuerpo de su bebé muerta y les entregaron algo muy desagradable

Es el caso de una familia colombiana que denunció a un hospital que le habría entregado una rata muerta, con el fin de hacerlo pasar por el cuerpo de su bebé recién nacida que falleció en ese centro médico. Inmediatamente se realizaron diferentes denuncias, pero las imágenes impactantes desconcertaron a todos.

Es demasiado el dolor sufren los padres al perder un hijo en estas circunstancias, minutos después de nacer, para que luego deban reconocer el pequeño cuerpo en la morgue de diferentes instituciones. Un momento realmente duro.

Daniel Alejandro Jaramillo, padre de la bebé lamentablemente fallecida relató los hechos donde en medio de un control le habían informado que el bebé tenía la frecuencia cardiaca muy baja.

“La entran al área de ginecología, donde le hacen nuevamente el monitoreo. Sale un doctor y me dice que el bebé no tiene pulsaciones, entonces yo imagine que estaba muerto dentro del vientre de mi mujer. Por esto, la dejan hospitalizada y al otro día le dan una pasta para madurar el útero y así expulsar el feto”

Además, aseguró que, a su pareja (Jari Daniela Vélez y que en el momento del hecho cursaba 28 semanas de embarazo), no la dejaron tener ningún contacto con la bebé, lo cual no está permitido según la OMS:

“Ella siguió haciendo el esfuerzo para expulsar lo que faltaba. Cuando alzó la cabeza, ya el bebé no estaba por ningún lado, solo vio la parte de la cintura. Las enfermeras sólo le dijeron que era una niña, nada más, y de ahí se la llevan”.

El hombre notablemente consternado añadió que después de este suceso, se dirigió a hacer el papeleo de la funeraria, donde le pedían el certificado “Allí me dijeron que el bebé no estaba en el sistema, que no lo habían reportado como fallecido”.

Al acercarse al lugar de la morgue, la familia recibe una pequeña bolsa con “residuos patológicos” que supuestamente eran los restos de su hijita y cuando llegaron a la funeraria notaron que algo andaba mal. Al abrir la bolsa descubrieron lo peor: En el interior de la bolsa había una rata muerta y no su hija.

“Me dice que va a comenzar a hacer el procedimiento para destapar la bebé. Destapo la primera bolsa, donde estaban los datos de mi hija y encontró una nevera de icopor; dentro de esta había otra bolsa amarrada simulando que era el cuerpo. Él puso la bosa que estaba en la nevera, dentro del ataúd para poder alistarlo y cuando la abre nos encontramos con una rata”.

Según indicó el portal colombiano Turbaco News, por ahora se desconoce el paradero del cuerpo de la menor, situación que fue denunciada a las autoridades. En tanto, desde el hospital emitieron un comunicado "prometiendo investigar el caso".