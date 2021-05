Cortá con tanta dulzura: estos son los signos más optimistas

Por más nublado que esté la jornada en todos los sentidos, ellos siempre encuentran un rayito de sol para brillar.

Son los más optimistas del zodíaco y por ahí se ven como bichos raros entre el resto de las personas.

Sagitario

Son muy directas cuando hablan pero también es difícil superar su entusiasmo. Son expertas en ver todas las posibilidades, en enfocarse en los aspectos positivos y evitar los que le pueden desanimar. No es que sean poco realistas sino que no le ven sentido a enfocarse en las cosas que pueden salir mal. Siempre animan a los demás porque ellas saben sobrellevar las cosas difíciles con su buen corazón.

Piscis

Insisten en ver lo bueno de todas las personas, se les conoce por ser grandes soñadoras, por impulsar a otros, por tratar de crear una nueva y mejor realidad, son muy optimistas. Aunque luchan con sus emociones se enfocan en lo mejor, saben que el mundo puede ser otro si todos ponemos de nuestra parte. Otra de sus cualidades es que son muy empáticas.

Libra

Son soñadoras, imaginan un mundo mejor y creen con todo su corazón que todo se puede lograr. Le tienen aversión al conflicto, pero no ponen atención en las cosas negativas a menos que sea muy necesario. Les gusta vivir en armonía, por eso su espíritu nos contagia de alegría, nos ayudan a llevarnos bien con otros y procuran que siempre todos a su alrededor se sientan felices.

Aries

Entienden que la vida no siempre es fácil pero no les gusta ser pesimistas y mucho menos tenerse lástima, hundirse en la tristeza o la decepción. Están llenas de energías, aman los retos, saben que puede haber momentos difíciles pero también que la única opción es avanzar. No dudan en abordar las situaciones incómodas y animan a todos los involucrados a no darse por vencidos.

Leo

Son encantadoras y muy amables, creen que pueden dominar el mundo y su seguridad usualmente les lleva a lograr todo lo que se propongan. Algunos pueden ver a estas personas como arrogantes, pero en realidad es porque ellas están enfocadas en lo positivo, en lo posible. Tienen un gran corazón, un espíritu contagioso que les hace enfocarse en todo lo que pueden lograr.