¿Rebelde, modelo o "chupamedias"?: descubrí qué tipo de trabajador sos según tu signo

Aries



Tienes alma de conquistador.

Dices siempre lo que piensas y eso de contenerse no va contigo. Se puede confiar en ti.

Te pones a la defensiva rápidamente y tu instinto protector está siempre a flor de piel. Tus colegas te aman.

Trabajas muy bien por momentos y luego pierdes el interés.

A menos que la actividad te motive verdaderamente a veces te cuesta terminarla.

Algunos dirán que tienes un instinto bélico pero en realidad eres muy dinámico(a) y animado(a).

Tauro



Eres muy honesto con tu trabajo y en general trabajas mucho.

Para ti lo complicado es comenzar, das todas las vueltas posibles antes de empezar.

Puedes llegar a diferir una tarea hasta límites inverosímiles siempre y cuando tengas tiempo…

Pero, cuando comienzas algo, no te detienes hasta que lo terminas.

Solo una cosa, ¡no les guardes rencor a tus colegas!

Géminis



Eres un trabajador(a) y muy curioso(a). Quieres saber de todos los procesos.

Eres eficaz y muy rápido(a) pero te dispersas con mucha facilidad, todo es muy interesante y tú eres demasiado sociable para concentrarte.

Si alguien viene a distraerte por 5 minutos tú haces que sean 10 y luego siempre haces magia pero entregas todo a tiempo y con una calidad insuperable.

Tienes una picardía que te hace irresistible y a todos les gusta trabajar contigo aunque no te guste equivocarte.

Cáncer



Eres extremadamente creativo(a) y sensible a los problemas por lo que te vuelves un trabajador indispensable rápidamente.

Te molestas con mucha facilidad lo que te hace escoger muy bien tus amigos en el trabajo.

Es necesario darte tiempo para que te des cuenta por ti mismo(a) de tu error y lo arregles mientras nadie te ve.

Leo



Muy eficiente y con un fuerte espíritu de síntesis. ¡Mucha voluntad!

Te encanta que te digan lo bien que haces tu trabajo y lo mucho que te esfuerzas.

Lo tuyo nunca ha sido probar cosas diferentes o innovar.

Te gusta lo nuevo pero no ir a por ello, sigues la receta al pie de la letra.

Quieres ser el jefe o tener responsabilidad pero gracias a tu mérito y por eso te esfuerzas tanto y eres tan responsable.

Indispensable en todo trabajo tener a alguien como tú.

Virgo



Muy modesto(a), admiras mucho a tus colegas y muy eficaz porque sabes aceptar tu trabajo tal y como te lo indican o tal y como sabes que debe hacerse.

No te preguntas si te gusta o no, vas directo a hacerlo.

Haces lo que sea por lograr armonía en tu lugar de trabajo, incluso cosas que para los demás representan verdaderos sacrificios.

Te adaptas a todo con una gran facilidad y el trabajo minucioso fue hecho para ti, no se te escapa ni un detalle…

Los comentarios de pasillo te son irresistibles y con esto puedes llegar a importunar a tus compañeros.

Libra



Tienes un lado artista, no eres demasiado ambicioso(a) pero quieres ser reconocido(a).

Lo más importante para ti es llevarte bien con tus compañeros y lograr que ellos se lleven bien entre ellos.

Si te gusta tu trabajo eres indetenible, trabajas sin parar. Si no te gusta lo que haces, jamás sobresaldrás.

Si no trabajas como diplomático eres el encargado de las relaciones laborales en tu lugar de trabajo.

Fanático(a) del equilibrio. Lo haces todo por ser amado(a) por todos y si no lo logras tu decepción no tiene límites.

Escorpio



Un(a) artista de la negociación.

Sueles ser muy caprichoso(a) por lo que si hay beneficios para ti trabajas sin parar (como independiente no tienes competencia) en grupo solo tu carisma te salva.

Rebelde sin causa, no te gustan las órdenes, eres capaz de simular que las acatas pero en el fondo haces lo que te parece porque estás seguro de que es lo mejor.

Aunque pareces despreocupado la verdad es que tienes todo meticulosamente planeado en tu cabeza.

Sagitario



Eres el empleado(a) modelo que todo el mundo desea en su empresa.

Es muy importante para mantenerte motivado(a) darte recompensas y reconocer lo bien que trabajas.

Eres muy respetuoso(a) de las jerarquías pero no te preocupa opacar a tus iguales.

Estar en evolución permanente es primordial para ti. Quieres aumentar tus retos y responsabilidades si no, sin buscar ni crear conflictos te irás en lo que una mejor oportunidad aparezca e tu camino y con tu conciencia tranquila.

Capricornio



Muy ambicioso(a) y trabajador.

Trabajas mucho mejor en solo que en equipo y te cuesta mostrarte flexible y abierto(a) a las ideas, cambios y novedades.

Prefieres quedarte en tu esquina tranquilamente que enfrentarte a los demás.

Eres de los que piensa que siempre hay tiempo para todo. ¿Pausas para hablar, pasar un rato y reírse? Bienvenidas, pero luego si es momento de trabajar es también momento de ser serio y riguroso.

Acuario



Sabes adaptarte fácilmente a todos los ambientes y esto te hace un trabajador de lo más agradable.

Siempre estás un paso adelante cuando se trata de innovar.

Te encantan los inventos, las cosas nuevas y la tecnología.

Puedes llegar a decir alguna que otra mentirita blanca para agradar en tu trabajo.

Eres muy trabajador(a) pero porque sabes exactamente cuándo te irás de vacaciones y eso te anima a continuar.

Piscis



Eres bohemio y la organización no te viene naturalmente.

No resaltas por ser alguien ambicioso pero si por lo bien que sabes adaptarte a los equipos de trabajo.

Tienes algo de psicólogo(a) y esto te da cierto poder en tu lugar de trabajo.

Tener poder no te tienta, de hecho tu trabajo nunca será una prioridad en tu vida a menos que te dediques a algo en lo que puedas expresar tu arte.

Puedes perder el interés en lo que haces y abandonarlo súbitamente dejando sin palabras a todos.

(Fuente: MiAstrocentro.com)