Hombre poderoso, casi nunca dichoso: ¿cuál es el signo que derrocha más dinero?

La astrología nos cuenta que hay personas que se caracterizan por derrochar dinero a montones. Ellos no saben como manejar el dinero que les ingresa a diario y viven con problemas financieros. Eso hace que tengan cero capacidad de ahorro, ya que cualquier cosa que les atrae y teniendo algo de plata seguro dicen que sí. Para ellos gastar se asocia a la buena vida y por eso no se ponen límites.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los tres signos del zodíaco que más derrochan dinero.

LEO

Aman darse gustos, pero no tienen una preferencia definida. Si quieren ropa, buscarán las marcas más caras, aunque no puedan pagarlo verdaderamente. Si de repente les da por el cuidado del cuerpo, irán a las mejores peluquerías, o a hacerse exóticos masajes. Raramente se arrepienten, por lo que no hay muchas posibilidades de que cambien de opinión.

LIBRA

Su perdición es la ropa. Aman la moda y solo les gusta lo más caro, por lo que tendrán permanentemente deudas en sus tarjetas de crédito por los artículos exclusivos que se compran. Además, los nacidos bajo este signo hacen muchos regalos, sin pensar en lo que están invirtiendo.

ACUARIO

Aunque son los más idealistas del zodíaco, también tienen su lado vanidoso. Les encanta el lujo y se quieren rodear de artículos de primer nivel aunque sean impagables. La decoración es una de sus debilidades, y no es raro que gasten fortunas en muebles solo por placer.

(Fuente: MDZ Ol)