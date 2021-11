Conocé cuáles son los signos más inteligentes: ¿estará el tuyo?

La inteligencia es una de las características que resaltan en una persona y hay algunas especialmente señaladas con ese don.

A continuación te mostramos cuáles son los signos más agraciados con esta cualidad por los astros.

Acuario encabeza la lista al tener la habilidad de distanciarse de cualquier situación, buscar puntos de vista alternativos y depurar todo a través de su mente intelectual. Los acuarianos tienen una mente muy despierta, aceptan ideas de diversas fuentes lo cual les facilita encontrar soluciones al instante. Este signo no solo presta mucha atención a todos los temas de interés, sino que tiene una capacidad de razonamiento superior. Se les conoce por tener la mente despejada, lo cual les da ventaja de poder equilibrar su inteligencia emocional con la analítica, y la práctica.

Virgo no solo es muy coherente, eficaz y decidido a la hora de buscar soluciones, sino que tienen predilección por descifrar lo indescifrable, lo cual les permite superar cualquier límite y buscar estrategias innovadoras. Buscan respuestas exclusivas, observan desde todos los ángulos, y por estas razones tienen el segundo lugar. Es muy curioso y analítico lo cual hace que esté en un constante proceso de aprendizaje.

Engañar a un Escorpión es una hazaña hercúlea debido a su velocidad mental, agudeza perceptiva e intensidad cerebral. Tienen la capacidad de sintetizar todos los pormenores de una situación en fracción de segundos, por eso ocupan el tercer puesto en la lista de los genios. En todo lo que hacen ponen pasión e ímpetu. No solo son capaces de evaluar a los demás, sino casi leerles la mente, por eso son magníficos psicólogos.

Géminis, ocupa el cuarto lugar ya que está catalogado como uno de los más intelectuales del zodíaco, y siempre ha sobresalido por su talento especial para obtener y transmitir información. Su sentido del humor es uno de los más desarrollados, lo cual es otro indicio de su agudeza mental; las personas alegres son intelectualmente más capaces, y son muy creativas. Los geminianos siempre están buscando aprender cosas diferentes, experimentan en todas las áreas de la vida, y tienen una habilidad misteriosa para encontrar repentinamente soluciones creativas a cualquier problema.

Si no te encuentras dentro de estos signos no significa que no eres inteligente, sino que tienes otras cualidades que te hacen especial de otra forma. Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia de acuerdo con nuestro signo zodiacal, por ejemplo: Cáncer y Piscis poseen una inteligencia emocional fuera de lo común. Los signos de tierra Tauro y Capricornio resaltan por su inteligencia práctica. Aries, Leo y Sagitario, que pertenecen al elemento fuego, se caracterizan por tener una gran inteligencia interpersonal, es decir tienen la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Libra también son muy inteligentes, ya que son grandes analistas y estrategas.

No todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, ya que no todos asimilamos de la misma forma. Es imprescindible tener en cuenta el potencial de cada uno en el proceso de aprendizaje, considerando siempre que todas nuestras habilidades pueden entrenarse y mejorarse.