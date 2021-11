¡Los montañas rusas!: estos son los signos más inestables

La inestabilidad forma parte de su ADN por lo que no se los puede acusar de cambiarla de palo constantemente. Pero eso no significa que no sea complicado convivir o compartir una pareja con ellos.

A continuación te contamos cuáles son los signos más inestables del zodíaco.

Géminis

Este signo simboliza la dualidad y el cambio de estación en América del Sur, representando al otoño, estación intermedia entre el verano y el invierno, es decir los dos polos más opuestos de las estaciones del año.

Géminis representa al fruto en concepción al que le falta mucho para madurar por eso las personas nacidas bajo este signo zodiacal suelen ser aniñadas en su manera de ser, lo que deriva en que odien los compromisos, obligaciones, ataduras y se vuelquen hacia lo jovial, sencillo y alegre.

Los cambios de estado de ánimo de Géminis, son famosos e inentendibles para la mayoría de las personas, incluso para ellos mismos solo que están acostumbrados.

Si no trabajan para enfocarse, pueden resultar vanos todos sus objetivos. ¡No se confíen de su capacidad geminianos y geminianas!

Escorpio

Este signo de agua se caracteriza por tomar decisiones radicales y tener un fuertísimo carácter por lo que ante el más mínimo cambio en su realidad puede enardecer llevándolo a perder los estribos y ‘su norte’ volviéndose así, inconstantes.

Escorpio busca la seguridad para nivelar con su inconstancia y mutabilidad de carácter, sin embargo todo tiende a ponerse cuesta arriba cuando desde su entorno no le dan cabida a sus propuestas o planes, allí desata su desacuerdo total y generalmente no acompaña las ideas ajenas.

Los nacidos bajo este signo zodiacal sienten ansías de revolucionarlo todo e imponer sus reglas. Como esta forma de actuar prospera contadas veces, suelen quedar marginados de los logros perdurables y de los objetivos a largo plazo.

Libra

El espíritu conciliador, reflexivo y sensible de Libra, hace que los nacidos bajo este signo zodiacal no tengan perseverancia en algo, ya que buscan automáticamente y todo el tiempo contrarrestar la parte más despojada, ya sea de amor, trabajo o simplemente de atención.

En su intenso esfuerzo por estar en armonía con todo el universo, no terminan definiéndose en una senda firme de nada y si bien transitan a gusto la variedad de estímulos, no logran concretar objetivos en varias ocasiones por estar 'esparcidos' en todos lados.

Hay que destacar que Libra también es un signo impulsivo, por eso se maneja bien con todo lo que resulte rápido y efectivo, pero los asuntos que demanden estrategia, tiempo, estudio y perseverancia, lo aburrirán enormemente y los abandonará.

Fuente: El Ciudadano