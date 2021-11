Como diría Moria... una lengua karateca: ¿cuál es el signo más directo?

Sabemos que en la vida hay personas que se destacan por ser demasiado sinceros, y decir las cosas de frente sin importarles el dolor que puedan generar en los demás. Ellos no tienen filtro, hablan "sin pelos en la lengua" y además "van al hueso" en lo que piensan o sienten.

Así que en esta nota te contaremos cuáles son los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más frontales de todos:

ARIES

Es de pensamiento rápido. Por eso, este letrero no teme ser atrevido y decir lo que piensa sin pelos en la lengua. Cuando se sienta amenazado o quiera probar su punto, usará rápidamente argumentos y palabras que no tengan en cuenta la sutileza. Es posible que se los considere testarudos y dispuestos a luchar.

LEO

Les es muy fácil expresarse y rápidamente se convierten en el centro de atención. Dicen que lo que piensan no puede ser silenciado, a veces con decisión, pero también de manera impulsiva. Especialmente en disputas territoriales, este signo no escatima en palabras y tiene la intensidad suficiente para poner a los oponentes en modo de defensa.

ESCORPIO

Son sensibles e intuitivos en su personalidad, pero esto también les facilita tomar las cosas personalmente. Su modo defensivo es fuerte y siempre sospecha, lo que los impulsa a protegerse rápidamente si lo sienten necesario. No temen el juicio si creen que tienen razón y atacan el punto débil del otro, porque saben cómo hacerlo.

CAPRICORNIO

Son tan firmes en sus opiniones que son muy conscientes del poder que tiene la palabra. No siempre es tan rápido con sus respuestas, pero trata de estar seguro y protegerse de las amenazas en su vida de una vez por todas. Se gana la reputación de terco y quien se enfrente a él no ganará una batalla a manos llenas, ya que no es flexible y guarda muy bien las actitudes de los demás para usarlas a su favor.

ACUARIO

Tiene un gran poder de reflexión y racionalidad. No es fácil desestabilizarlo emocionalmente y su comunicación es un arma utilizada con gran inteligencia. Suele ser rebelde y luchar por lo que cree como si nada más importara. Este signo se hace oír y si necesita adoptar una postura tranquila, lo hará.

(Fuente: ElCordillerano)