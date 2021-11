La rompen toda: estos signos tendrán la mejor semana de su vida

Con la Luna en Aries, el Sol en Cuadratura de Júpiter, la Luna en Sextil Saturno y la Luna en Cuadratura en Venus habrá tres signos que vivirán una semana impresionante.

La fortuna los visita de una manera nunca vista y estará en sus manos alcanzar las metas y objetivos que se propongan.

Géminis

Finalmente, el don de la palabra ha vuelto y estás a punto de dominarlo por completo. Todo lo que te impidió poder expresarte está a punto de desaparecer cuando la Luna Llena transita por Géminis, liberando tu mente y tu capacidad para comunicarte bien.

Esto puede convertirse en creatividad. Puede sentirse libre ahora para seguir adelante con sus locas ideas y sus increíbles planes para el futuro.

Use esa energía de Venus Trígono Urano para desarrollar nuevas amistades, y si está dispuesto a hacerlo, comuníquese con aquellos a quienes podría estar ignorando.

Ahora tiene el coraje y puede hacer las cosas que dudó en hacer en los últimos años. Es como si algo simplemente hiciera clic para ti, Géminis, y ahora, eres valiente y poderoso.

No hay nada que no puedas hacer porque creas en ti mismo, y eso es un gran paso adelante.

Escorpio

Con el Sol en Escorpio y la Luna Llena en Géminis, se sentirá bien en su camino hacia un muy buen humor . Sea lo que sea lo que fue la semana pasada, te hizo reevaluar tus prioridades.

Con una imagen mental clara de lo que desea, ahora puede proceder con confianza.

Has eliminado los obstáculos que se interponían en tu camino y, con la influencia de la Luna en Cuadratura Venus, es posible que incluso puedas encontrar un nuevo amor o trabajar con éxito en la relación en la que estás actualmente. Te sientes como tú mismo otra vez. - y eso está respaldado por Venus Trígono Urano, un tránsito con el que no todos asimilan.

Sin embargo, puede tomar esta frecuencia y convertirla en oro puro. Es una buena semana para ganar dinero y compartir pensamientos creativos.

Capricornio

Cuando te refieres a negocios, te refieres a negocios. A veces, las personas no se dan cuenta de lo serio que eres, no estás bromeando y, a menudo, te sientes frustrado porque no puedes comprender cuán superficiales e indiferentes pueden ser las personas que te rodean.

Bueno, esta semana cambia todo eso, ya que parece tener todo claro en términos de comunicar sus necesidades.

En el amor, eres respetado y las decisiones que tomas en el amor son respaldadas, lo que significa que tienes una pareja que está feliz de seguir los cambios que sugieres.

El son en cuadratura con Júpiter te permite expresar tus ideas y mostrar tu potencial.

También hace que los demás entiendan de dónde vienes. Lo que sugieres esta semana, Capricornio será recibido con aceptación y entusiasmo.

Fuente: Terra