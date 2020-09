Con la segunda cifra más alta de muertes por coronavirus, Colombia puso fin a la cuarentena

Colombia inició este martes una nueva etapa, que el gobierno llamó de “aislamiento selectivo”, con la reapertura de aeropuertos, restaurantes, iglesias y gimnasios después de 160 días de cuarentena decretada con el fin de contener la propagación del coronavirus, aunque aún mantiene una serie de limitaciones.

La medida entró en vigencia el mismo día que las autoridades sanitarias reportaron que en las últimas 24 horas murieron 389 personas por Covid-19, la segunda cifra diaria de decesos más alta desde el comienzo de la pandemia, en marzo pasado.

“En la nueva fase que iniciamos hoy queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero, por ahora, no es el patrón general”, afirmó el presidente Iván Duque.

¿Que actividades vuelven en Colombia?

Hasta este martes, el gobierno había autorizado a reiniciar sus actividades a 308.553 empresas industriales, comerciales y de servicios tras constatar que cumplen los protocolos de bioseguridad establecidos, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Entre las novedades más relevantes del período iniciado el día lunes figura el regreso de los vuelos de cabotaje, con el fin de reactivar el turismo, aunque con una frecuencia menor a la habitual.

Las autoridades reportaron cerca de 80 vuelos entre 10 destinos, que solo en el caso de Bogotá llevaron a unos 8.000 pasajeros, que deben usar permanentemente tapabocas y no pueden ser acompañados a los aeropuertos, donde se les toma la temperatura.

En la capital, que es por lejos la región más afectada por la pandemia en el país, la alcaldesa Claudia López presentó el programa “Bogotá a cielo abierto”, destinada a vigorizar el sector gastronómico, que, según dijo, “no solo reactiva el empleo sino la vida”.

Según ese plan, restaurantes y bares podrán volver a atender desde este jueves -en principio, en 100 calles de siete de los 20 distritos de la ciudad- al 30% de su capacidad en espacios abiertos y al 25% en el interior.

La reapertura se produjo luego de que Colombia cerrara agosto, el peor mes en resultados en materia de coronavirus, con un promedio de más de 7.000 nuevos contagios y cerca de 300 muertes por día, según la agencia de noticias EFE.

Desde el comienzo de la pandemia, el país sumaba 624.069 casos confirmados de coronavirus (8.901 en las últimas 24 horas), de los cuales 133.155 estaban activos y 20.052 derivaron en la muerte de los infectados (389 en el último día), informó esta noche el Ministerio de Salud.

