Estados Unidos registró 2.751 muertes por coronavirus y el total se acerca a 45.000

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 2.751 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins. De esta manera, la cifra total de decesos en el país asciende a 44.845, con creces la mayor a nivel global.

La cantidad de casos positivos reportados, en tanto, es superior a 823.000, lo que representa un incremento de 39.000 en comparación con la víspera. El país también encabeza esta lúgubre lista. La cifra es cuatro veces mayor a la de España (204.000), que registra la segunda mayor cantidad de transmisiones.

Las muertes registradas el martes prácticamente duplican a las del día anterior: 1.433. No obstante, la discrepancia puede explicarse mayormente debido a la tardanza en recibir los reportes durante los fines de semana, teniendo en cuenta que las cifras publicadas siempre corresponden a los casos del día anterior.

El mismo patrón se observó en otros de los países que se encuentran más afectados por la enfermedad, como el Reino Unido, España y Brasil.

El estado de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país, con unos 258.000 casos confirmados de coronavirus y cerca de 19.000 muertes.

No obstante, la curva de contagios y muertes en el territorio se encuentra en franco descenso, algo que se vio ilustrado por el anuncio que la ciudad de Nueva York ya no necesitará el buque médico Comfort que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo para asistir al sistema sanitario local.

"Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse (el sistema sanitario), pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort. Sí que nos dio consuelo pero ya no lo necesitamos, así que si necesitan enviarlo a otro lugar, deberían llevárselo”, expresó Cuomo en diálogo con medios locales.

