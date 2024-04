Viral en TikTok: consiguió trabajo, aguantó 40 minutos y huyó

Cuando una compañera le ofreció ir a fumar afuera, David aceptó: “ Cuando salimos le dije a la piba ‘tengo que hacer unas cosas’ y me fui. ¡Me fui!, no dije nada. Me empezó a sonar el celular que seguramente me estaban llamando y no atendí más y me fui”, reconoció el joven.

Varios cibernautas se pusieron del lado del joven, narrando situaciones similares: “A mí me paso lo mismo, pero para vender perfumes en la calle y antes de salir me dije: ‘¡Esto es una secta diabólica!’. Hicieron una ronda y saltaban para animarse y ahí agarré y me las tomé, jaja”; “Yo duré tres días en un trabajo, pero en mi defensa no era un día entero, me llamaban para medio día, después a los dos días me llamaban de vuelta, pero los últimos dos medio día fueron cuando dije basta”; “Hubiese hecho lo mismo, no es mi fuerte vender y menos bajo presión”; “Vi varias personas que duraban cuatro horas en este tipo de trabajo, era duro y la supervisora decía ‘de aquí la mitad no llega a medianoche’, y era así, no llegaban, a diario se desmayaban personas. Yo estuve dos meses”; “Yo duré un día nomas en un call center. Te controlaban todo, no te dejaban responder preguntas porque tenías que seguir un speech específico, pleno invierno, ventanas abiertas, horrible”; “Yo trabajé una semana y me fui. En pleno horario laboral pase a buscar mis cosas por seguridad y no volví nunca más, después me dijo el otro pibe que fue conmigo que me querían dejar efectivo”.