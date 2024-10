Vacunatorio VIP: confirmaron el procesamiento del exministro Ginés González García y ordenaron investigar a los inmunizados

La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y otros ex funcionarios por el escándalo del “ Vacunatorio VIP”, pero ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti a profundizar en la responsabilidad de los que recibieron esas dosis de manera privilegiada. Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.