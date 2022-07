Unas 400 personas quedaron varadas en el paso Cristo Redentor por una fuerte tormenta de nieve

Un violento temporal de nieve y viento dejó el domingo varadas a 400 personas -muchas sin agua y sin comida- en la Cordillera de los Andes, a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar en la zona del paso fronterizo Los Libertadores, más conocido como Cristo Redentor , que une la provincia de Mendoza con Chile. Sin embargo, según fuentes de Gendarmería, por la tarde todas las personas fueron evacuadoas y ya no quedaban vehículos particulares ni transporte público en el sector denominado como La Curva de la Soberanía. Por otro lado, la mano ascendente del falso túnel fue habilitado para el tránsito.

El problema en el cruce comenzó el sábado. Eduardo Yaya, el coordinador de Transporte en el paso Cristo Redentor, explicó que la velocidad del control en la frontera fue “muy lenta” por las exhaustivas revisaciones que se hicieron y detalló que ayer, cuando estaba abierto el límite entre las 9 y las 13, sorprendió la tormenta al mediodía y se cortó la ruta por el mal tiempo.

“Esto produce una acumulación de vehículos de todo tipo: transporte de carga, de turismo internacional e interno, y de pasajeros. Y en una situación de temporal con viento blanco genera deficiencias en el trabajo de Vialidad porque no se previó la cantidad de vehículos. Mientras el tránsito está detenido, la nevada avanza, y el tránsito termina colapsado y varado en alta montaña”, explicó este hombre en diálogo con TN.

Asimismo, para describir las duras circunstancias que se viven en la alta montaña ante las quejas de los varados -entre los que hay también bebés-, precisó que esta mañana se registran entre cinco y ocho grados bajo cero de temperatura, pero que la situación es aún más compleja en el interior de los rodados. “Cuando estás en un vehículo, con el viento blanco que hay en el lugar, la sensación térmica supera los 15 grados bajo cero”, planteó.

“Están en situaciones realmente complicadas”, expresó Yaya, quien pese a que los medios mendocinos hablaron de 400 personas inmovilizadas en la alta montaña, él mencionó 300. “Han sido evacuadas por las autoridades desde ayer a las 18, pero todavía no terminaron con todos”, admitió el coordinador, que acotó: “Se han evacuado más de 50 o 60 personas a lo largo de la noche y quedan todavía dos o tres autobuses”.

En tanto, ya confirmó que pese al rescate de parte de la gente detenida en el paso fronterizo, los vehículos quedarán allí hasta que amaine el temporal, algo que se supone ocurrirá mañana. Con el comité de crisis ya formado, la circulación en la frontera está limitada solo a los vehículos de Vialidad Nacional y de la Gendarmería, además de una unidad del Ejército en la zona del Puente del Inca. El paso estará cerrado hasta mañana porque se esperan más nevadas.

Yaya sostuvo, también, que son 50 los camiones detenidos en ambos sentidos del lado argentino y 150 en Chile, país donde en total son 250 los vehículos que esperan para circular, de acuerdo al diario Los Andes.

“Hay una familia con bebés a bordo”

Ximena Márquez quedó detenida en el paso Cristo Redentor con sus dos hijas, de tres y seis años, cuando pasó la zona chilena y pretendía adentrarse en la Argentina, ayer a las 15.30. “Estamos varados con frío y con las nenas en el auto, con todo lo que implica. Nos quedamos acá con un montón de otros autos, con transportes de pasajeros, camiones de carga, algunos sin cadena. Nos dejaron pasar y tampoco garantizaron que quienes pasaron estén preparados para lo que se venía, una locura, totalmente errados, no sabemos cómo vamos a salir”, contó esta mujer en TN.

Expresó, por suerte, haber tenido comida en el auto, ya que remarcó que la Gendarmería recién llegó pasadas las 23 a brindarles alimentos. “A la madrugada vinieron a avisar que iban a ofrecernos evacuarnos el auto, si queríamos, porque es sin combustible y eso implica que sea sin calefacción con 8 grados bajo cero, no es nada cómodo. Vinieron a ofrecernos evacuarnos, a ver si queríamos irnos a Uspallata, pero no nos terminan de definir qué implica ir: ¿Tenemos que dejar el auto con todas las cosas? ¿Hasta cuándo? Falta información para tomar una decisión, no sabemos qué significa ir a Uspallata”, se quejó.

Al momento de describir la situación, relató que en la frontera internacional hay “una caravana parada en un montón de nieve” y reveló: “Estoy en contacto con otras dos familias argentinas expatriadas en Chile, estamos en la misma, con unos a 500 metros y otros, a 150 metros. Unos con bebés a bordo. Están sin combustible ambos, con frío, sin comida, viendo a ver de evacuarse sin saber qué significa evacuarse”.

Parte oficial

Cerca de las 11 de este domingo, en el Twitter oficial del paso Cristo Redentor informaron: “Respecto a la situación de la gente varada en sus vehículos particulares y camioneros en la zona de la Curva de La Soberanía y Las Cuevas: se procedió a la evacuación de la gente a las Cuevas, Compañía de Cazadores de Puente de Inca y al Hospital de Uspallata como resguardo”.

Precisaron, además, que las brigadas actuaron durante toda la noche y así rescataron ya a 117 personas. “Personal de la Patrulla de Rescate de alta montaña inspeccionó más de 100 vehículos, constatando la condición de sus ocupantes. Vialidad Nacional continúa con las labores de limpieza del camino y con el retiro de los camiones que obstruían la calzada. Todo esto en procura de hacer una traza para sacar los vehículos atascados lo antes posible”, acotaron.

Para solucionar la situación trabajan personal de Vialidad Nacional, de la Gendarmería, del Ejército Argentino, de la Policía de Mendoza, de la Patrulla de Rescate, del Hospital Chrabalowski, del Ministerio de Acción Social, de la Municipalidad de Heras y de Defensa Civil Provincial.

Fuente: La Nación