Un tiroteo en Retiro dejó una policía muerta

Maribel Nélida Salazar, una oficial de la Policía de la Ciudad que prestaba servicio en la estación Retiro de la línea C del subte fue baleada esta mañana y murió en el Hospital Churruca, a donde la habían trasladado de urgencia.

El hecho ocurrió mientras el agresor, que fue arrestado, discutía con un miembro del personal de EMOVA -empresa concesionaria de la red de subtes-. Cuando la agente intervino para calmar la situación, el hombre le quitó su arma reglamentaria y le disparó dos tiros, uno en el pecho y otro que le rozó el cuello. Por su parte, otro operario del subte resultó herido al recibir un impacto de bala en la zona de la cintura.

sospechoso.jpg El sospechoso del tiroteo, detenido.

La oficial de 41 años, fue trasladada al mencionado centro de salud por un helicóptero de la Policía Federal Argentina, que actuó de apoyo en la escena.

“Nos encontramos con una oficial de la policía de la ciudad, que presentaba dos impactos, procedimos a compensarla, hace un paro cardiroespiratorio y la trasladamos en helicóptero al Hospital Churruca”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con radio Rivadavia. Respecto al estado de salud de la uniformada, agregó: “Respondió a las maniobras, pudo salir del paro, esperemos que siga en buena evolución. Fue una situación gravísima. Otra persona está herida, un civil, pero no corre peligro su vida”. Luego, la situación cambio drásticamente.

El tirador, de 30 años, fue detenido en su huida a la altura del Hotel Sheraton por personal de la Policía de la Ciudad y otro de la PFA. El sospechoso, confirmaron fuentes del expediente, tiene antecedentes por violencia de género y resistencia a la autoridad.

Mariela, una pasajera que estaba en el lugar de los hechos, aseguró: “Empezamos a escuchar tiros y todos los pasajeros nos tiramos al piso, pero no sabemos bien qué fue lo que sucedió”

A las 11.41, EMOVA comunicó a través de sus redes sociales que el servició de la línea C de subtes se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso.

El comunicado de EMOVA: Emova, concesionario de la Red de Subte, informa que a las 11:04 se produjo un enfrentamiento (causas en investigación) entre personal de policía y una persona que se encontraba en el hall de la estación Retiro de la Línea C. Producto de este violento episodio, resultó herido un Asistente de Productos y Servicios de la estación, con una herida leve - fuera de peligro- mientras que el efectivo de seguridad involucrada fue trasladada por personal del SAME. A raíz de este incidente se activó el protocolo de seguridad y el servicio de la Línea C se interrumpió.

(Fuente: Infobae)