Un nene de 2 años escapó de su hogar y murió al ser arrollado por un tren

Tras el fatal accidente, el conductor fue agredido por los vecinos. "Me robaron todo, me cagaron a palos", dijo a los medios de prensa el maquinista. Incluso relató que quisieron prender fuego la formación. Por medio de un video que se viralizó, el maquinista dijo que "no tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró".

Personal de Defensa Civil de Florencio Varela llegó hasta ese lugar para asistir al niño, que fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce, de esa localidad, donde fue operado de urgencia pero no logró sobrevivir. La UFI de esa localidad tiene a cargo de la investigación del hecho.

(Fuente: Minuto Uno)