Un municipio argentino declaró asueto administrativo por el Día del Hombre y solo trabajan las mujeres

image.png

El intendente de la localidad chubutense, José Contreras, alegó que el asueto del 19 de noviembre fue establecido en una ordenanza de hace dos años, cuando él no se desempeñaba en ese cargo.

“Hay una ordenanza creada en el año 2022, cuando yo no era intendente, que está vigente actualmente, en donde decretan el Día de la Mujer el 8 de marzo -día no laborable en la localidad- y, a su vez, decretan el 19 de noviembre como día no laborable para el hombre”, explicó, en diálogo con Telefé Córdoba.

Contreras, del PRO, fue electo en 2023, después de cuatro mandatos de Antonio Reato. Sostuvo que los empleados le recordaron la ordenanza la pasada semana y, al continuar vigente, indicó que Epuyén debe cumplir con ella.

“Hubo un revuelo. Nosotros sacamos el comunicado para avisarle a la sociedad de Epuyén que íbamos a tener personal reducido, pero entiendo el revuelo que se armó. Soy consciente de las críticas que se han recibido, el reclamo del sector que lo hace. Es cierto, pero es una ordenanza que hoy en día está vigente y tenemos que respetarla”, argumentó el jefe comunal.

image.png

La decisión fue en cumplimiento de la ordenanza n°1299/2022, que designó el 8 de marzo como día no laborable para las empleadas del Poder Legislativo y Ejecutivo del municipio, así como el 19 de noviembre para el plantel masculino.

“Es competente a las políticas de igualdad social, que de igual manera para las empleadas y empleados municipales de la localidad de Epuyén establecer como feriados los días en que se conmemora su determinado género (masculino- femenino)”, argumenta el texto.

FUENTE: Infobae