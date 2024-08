Un multimillonario con inversiones en San Juan elogió a Milei: por qué motivo

Investigación Nuevo chat de Fabiola Yañez: "Me quiso ahorcar, estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él"

IRSA –Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima– es la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Cotiza en Wall Street y es la principal dueña de centros comerciales y shoppings del país.

Luego de su discurso en la exposición que convocó a desarrolladores, inmobiliarias y público en general, el empresario mantuvo una charla con periodistas de la que participó Infobae. “Si todo continúa así y se mantiene esta disciplina fiscal, la inflación sigue baja y el crédito a tasas razonables se consolida, no me cabe la menor duda que 2025 será un gran año de crecimiento para toda la economía”, sostuvo.

Elsztain añadió que “es vital la confianza” y que, de esa manera, “la gente cada vez más se animará a acceder a un crédito. Para eso el camino digital es clave, la simulación de un crédito y las cuotas a través de los ingresos es algo superador y permitirá que miles de argentinos puedan hacer el esfuerzo de pagar por su propio hogar”.

“Es la primera vez que en tiempos de crisis tenemos todos los locales completos en todos nuestros shopping. Es más, en el DOT y otros centros del interior del país hay lista de espera porque los comercios que si bien sufrieron el primer cuatrimestre y el tramo final del año pasado, ahora muestran una recuperación en ventas. Si la economía prospera seguirán expandiendo ventas y se recuperarán a buenos niveles”, destacó.

Diez desarrollos en camino

El presidente de IRSA, anunció que la empresa tiene planes para desarrollar una decena de proyectos habitacionales, tanto en el AMBA como en las principales ciudades de la Argentina.

Por caso, Ramblas del Plata, el barrio con el buscará extender la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur. Se levantará en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en 73 hectáreas donde se harán varios desarrollos que sumarán más de 6.400 viviendas de distintos metrajes y estilos. “La idea es que se puedan comercializar a un costo similar del metro cuadrado de Puerto Madero, pero nuestro objetivo es apuntar a la clase media y media alta, y que pueda comprar con crédito hipotecario”, dijo Elsztain.

El desarrollo aspira, que estará finalizado en unos 12 años, busca ser el barrio más joven de CABA y su superficie será similar a la Villa Ortuzar.

Además, IRSA construirá edificios de departamentos en el Polo Dot (junto al shopping), reformará el Edificio del Plata para transformar sus oficinas en viviendas (allí se hará Casa FOA, en octubre), levantará el emprendimiento Mz35, en el porteño barrio de Caballito, y en La Plata hará un “centro de usos mixtos” que contará con un centro comercial, varias parcelas residenciales, un hotel y centros de entretenimiento, entre otras áreas.

“La reaparición del crédito hipotecario fue el puntapié inicial de los nuevos horizontes económicos de nuestro país. La trayectoria de IRSA en el mercado inmobiliario es la garantía de los proyectos que estaremos desarrollando a nivel federal”, dijo Elsztain.

La inversión prevista para estos proyectos supera los USD 2.000 millones, y en varios casos se contará con la participación de diversos grupos desarrolladores nacionales e internacionales.

Jorge Cruces, Chief Investment Office de la compañía, también mencionó otros proyectos, como viviendas en Rosario (en las inmediaciones de Alto Rosario), los emprendimientos frente a Abasto Shopping, un barrio cerrado en Ezpeleta, en el sur del GBA, dos edificios junto a Córdoba Shopping y un desarrollo próximo al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, Uruguay.

“IRSA sigue profundizando el concepto de soluciones personales, donde se integran la vivienda y los servicios cotidianos que brinda el centro comercial. Ya sea para ir al supermercado, hacer las compras o para sus actividades recreativas, nuestro foco está en facilitarle la vida a las personas”, dijo Cruces.

Las inversiones de Elsztain en San Juan y su perfil

Eduardo Elsztain, quien controla los shoppings de todo el país y es propietario de la corporación IRSA y del Banco Hipotecario, entre otros. A principios de abril se conoció que el empresario invirtió en la provincia cuando desembolsó casi cuatro millones de dólares en la futura mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016, cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la firma australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

“Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería”, dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. “Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico”, dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao Llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

Fuente: Infobae