Un magnate con inversiones en San Juan hizo una adquisición millonaria: de qué se trata

El lote tiene en total 86.861 m2 y una superficie construida de 31.660 m2. El precio de compra se fijó en u$s 12,2 millones de los cuales ya se pagaron u$s 9,2 millones. El saldo será cancelado junto con la firma de la escritura.

El terreno adquirido tiene la posibilidad de sumar más metros cuadrados edificados. Sin embargo, fuentes de la compañía indicaron que por el momento no está previsto realizar una ampliación, aunque no lo descartan en el futuro.

La operación incluye la cesión de los contratos de alquiler vigentes hasta su término original. Además, tomará la modalidad de "sale & lease back" (venta y realquiler), que le permitirá al hipermercado continuar sus operaciones.

"Más del 50% de las tiendas ChangoMâs funcionan en locales alquilados. Es algo normal para la operación", indicaron fuentes que conocen detalles de la operación, que agregaron que la cadena tiene intenciones de seguir operando en el predio.

"Esta operación forma parte de nuestra política de renovar los 14 centros comerciales que operamos, consolidar nuestro liderazgo en el sector y, en lo que hace a Alto Avellaneda, continuar innovando en la zona sur del Gran Buenos Aires", dijo Eduardo Elsztain, presidente de IRSA.

El Alto Avellaneda fue inaugurado en 1995 donde antiguamente funcionaba el mercado de lanas de Avellaneda. Los terrenos fueron adquiridos en los años 80 por Carrefour, que luego los vendieron al empresario Sergio Grosskopf, que en asociación con Perez Companc construyó el centro comercial.

En diciembre de 1997 el centro comercial fue comprado por IRSA. En tanto que Walmart se quedó con la propiedad del terreno, hasta que la cadena decidió salir del país hace tres años, cuando GDN adquirió sus activos y realizó el cambio de bandera con Changomâs.

Tras la pandemia, el centro comercial había perdido la presencia de marcas como Falabella -que dejó de operar en el país- y Garbarino, que ocupaban grandes espacios. Para superar este traspié, en 2022 la compañía había anunciado un plan de inversiones de u$s 20 millones para sumar propuestas innovadoras y atractivas para los consumidores.

Entre las novedades que incorporó desde entonces se encuentran la llegada de Cinemark, con ocho salas, entre ellas una 4D y otra XD, y el espacio de fútbol 5 La Cancha. Además, sumó un salón de fiestas operado por Jano's.

Alto Avellaneda es uno de los tres centros comerciales de mayor facturación para IRSA, así también como uno de los que recibe más visitantes. Cuenta con 122 locales que ocupan 39.457 m2y tiene una ocupación superior al 90%.

Con esta transacción, IRSA sumará nuevos espacios alquilables. Asimismo, la posibilidad de sumar metros cuadrados edificados a su portafolio.

Las inversiones de Elsztain en San Juan y su perfil

Eduardo Elsztain, quien controla los shoppings de todo el país y es propietario de la corporación IRSA y del Banco Hipotecario, entre otros. A principios de abril se conoció que el empresario invirtió en la provincia cuando desembolsó casi cuatro millones de dólares en la futura mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016, cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la firma australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

“Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería”, dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. “Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico”, dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao Llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

