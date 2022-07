¿Tu cuenta de WhatsApp corre peligro?: estas 5 cosas pueden hacer que la pierdas

Por más que lo hagas de manera involuntaria, hacer que varios usuarios bloqueen tu cuenta en un breve lapso de tiempo puede poner tu cuenta en peligro de ser bloqueada. Este comportamiento está asociado con cuentas que no son creadas y administradas por personas, si no por bots.

2- Trata de no enviar el mismo mensaje a personas desconocidas

Si tu ejecutas esta acción esto puede hacer que tu cuenta se suspenda de manera permanente, y eso se relaciona con el primer punto. Este comportamiento suele estar ligado a bots que tienen como fin enviar spam a otras cuentas y si WhatsApp lo detecta puede llevar al baneo del usuario.

bloqueadowtop.jpg Ser bloqueado en WhatsApp.

3- No compartas contenido para adulto

Está prohibido por los mismos términos de uso de WhatsApp. Si se detecta que tu has compartido este tipo de contenido en la app podrías hacerte acreedor de una suspensión inmediata. Puede ser de forma permanente o por unas cuantas horas. Poseer y distribuir pornografía es considerado un crimen en más de un país. Mejor, evitalo.

4- Usar WhatsApp Plus o modificaciones de terceros

Es importante que lo pienses dos veces antes de decidir usar una de estas versiones de la app que, a final de cuentas, no otorgan tantos beneficios como las pérdidas que te pueden traer al usarlas.

5- Si tu desactivas tu cuenta por mucho tiempo...

Si la mantienes desactivada por mucho tiempo esto puede hacerte perder definitivamente tu cuenta. Esto sucede cuando la cierras de manera voluntaria y no la usas otra vez. No existe un período de tiempo determinado que diga cuando ya no puedas recuperarla, pero si de plano no piensas volver a usarla es mejor que la elimines definitivamente.