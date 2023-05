TikTok: un grupo de monos atacó y le robó a un grupo de amigas en microbikini

Los divertidos animales le robaron la comida a las jóvenes que solo atinaron a ponerse a gritar sin reaccionar de ninguna otra manera.

La grabación logró más de medio millón de “Me gusta” en TikTok y comentarios como “Está dando ‘Los Juegos del Hambre’”; “Los peores 10 minutos de mi vida”; o “Querían unirse a la fiesta. ¡Denle un trago!”.

not us being dramatic #travel #bali #uluwatu #monkeys #balimonkey #fypage