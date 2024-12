Senador detenido en Paraguay: se conoció la pena que podría recibir Edgardo Kueider

“La investigación tiene una hoja de ruta y lo denominamos como la ruta del dinero, para saber su origen sea lícito o ilícito. Si no se justifica en forma legal, se extiende la investigación a otros tipos penales, como lavado de activos” , puntualizó.

Sin embargo, Giménez Zorrilla explicó en radio Continental por qué podría llevarse a cabo el juicio recién en el mes de abril: “En Paraguay tenemos una etapa preparatoria para un eventual juicio o acusación fiscal. Al momento de que la Fiscalía presenta imputación, ha requerido cuatro meses para tener ese panorama”.

Y sumó: “Cuando tengamos unos informes oficiales de las entidades, tendremos un panorama mucho más claro sobre lo que pretendió hacer o dejó de hacer, en el sentido de declarar o no haber declarado la suma de dinero en el país, de dónde venía ese dinero y a dónde iba”.

Sobre una posible extradición del acusado a la Argentina, el fiscal indicó que la decisión recae en el área de asuntos internacionales del Ministerio Público y que dependerá de un análisis jurídico. “El interés del Ministerio Público hoy es determinar la responsabilidad penal y, en su caso, si se demuestra, que reciba la sanción que determina la ley”, señaló.

La polémica por la detención y la Triple Frontera

Por otro lado, el fiscal se refirió al piso de lujo donde está alojado el acusado y argumentó: “Hemos solicitado al juzgado que los dos imputados permanezcan dentro de Paraguay mientras dure la investigación. La forma, modalidad y lugar ya le corresponde a la defensa y al juzgado ver y determinar el lugar. Los abogados defensores propusieron ese lugar y el juzgado lo aceptó”.

A su vez, confirmó que la habitualidad en el Puente de la Amistad, ubicado en la Triple Frontera, consiste “en las verificaciones de todas las personas que ingresan al país”. Y que para ellos Kueider era un desconocido “hasta el momento en que llegó el momento oficial de que se trataba de un senador”.

Con respecto a la situación de la secretaria de Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, estableció que presentó una credencial de admisión temporaria en el Paraguay desde septiembre de este año; que también presentó “un poder de administración de una sociedad anónima” y que su residencia también es objeto de averiguación

Por último, Giménez Zorrilla no descartó la posibilidad que el dinero encontrado sea para dicha empresa y concluyó: “Puede ser posible, pero en ese caso investigamos la forma. Que no se declaró en sede aduanera o no se hizo transferencia bancaria, son cuestiones de investigación”.

El caso

El senador Edgardo Kueider quedó detenido en Paraguay, luego de querer ingresar a dicho país con 200 mil dólares, más de $600 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. Al momento de declarar ante el fiscal de la causa había expresado: “El dinero no era mío”.

Kueider se declaró “inocente” ante la prensa y descartó tener algún tipo de negocio en camino. “No tengo que justificar nada, no era mío el dinero. Le voy a dar mi versión al fiscal”, había agregado.

Su detención generó todo tipo de reacciones en el arco político argentino. Desde un cruce entre la expresidente, Cristina Kirchner, con el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidente, Victoria Villarruel; hasta declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

FUENTE: Infobae