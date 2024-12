Se filtraron audios del hombre que buscaba a Loan y apareció muerto

“Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino un perito que no peritaba”, fue la contundente frase que usó Mendoza para explicar su alejamiento del caso y sus dudas sobre el procedimiento.

Asimismo, en otro de los audios, indicó: “Con Roberto Méndez nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado de la causa me dejó de lado”. “Méndez me empezó a dejar de lado, no me convocaba”, reafirmó.

Mendoza también se había expresado días atrás en sus redes sociales con otro inquietante mensaje. “No creo llegar a pasar las Fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas y si alguien se lo merece que Dios lo perdone”, posteó el hombre, justo antes de que lo encontraran muerto de un disparo en su casa en la localidad de Esquina, en Corrientes.

Alejandro Mendoza, apodado “Pata”, formaba parte de la agrupación “Cazadores Autoconvocados” y cuando las autoridades desplegaron el inmenso operativo de búsqueda en Corrientes para dar con el paradero de Loan, aportó su experiencia y recursos en los rastrillajes. Además, en el último tiempo, “Pata” había denunciado públicamente a funcionarios de Fauna por “abuso de autoridad” en los controles realizados en rutas nacionales.

Hasta el momento, la información que circula sobre su muerte es escasa. No trascendieron datos precisos sobre los detalles del inesperado fallecimiento. Las autoridades están realizando las tareas correspondientes para averiguar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio. Ese día fue en caballo junto a su papá, José, hasta la casa de su abuela, Catalina. A las 13.52, luego de comer, salió a buscar naranjas acompañado por algunos adultos y otros nenes. Nunca más se supo nada sobre él.

Los primeros detenidos que tuvo la causa fueron Bénitez, Millapi y Ramírez, quienes acompañaron al chico al naranjal. Cinco días después, cayó el matrimonio de Pérez y Caillava luego de que los perros rastreadores encontraran rastros y manchas en su camioneta Ford Ranger blanca.