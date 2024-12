Procesaron a un juez federal que robó 144 monedas de oro

Justicia Un ex juez federal, condenado por asociación ilícita

El fiscal del caso, Paul Starc, comprobó que Poderti ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación. “Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia”, explicó un investigador.

Cuando le tocó declarar, Poderti ensayó una acusación contra varios de sus ex compañeros en el juzgado federal de San Isidro. “Hasta que yo presté funciones en ese Juzgado Federal 2 de San Isidro, no había caja de seguridad y lo que fungía como lugar de resguardo de los efectos, era un armario de dos puertas de madera, que tenía una llave minúscula que se encontraba a disposición del personal de la secretaria, en el primer cajón del lado izquierdo del escritorio donde prestaba funciones. En varias oportunidades, había encontrado a mi arribo, ese armario abierto, situación que me había instado a llamar la atención al personal de la Secretaría”, lanzó.

Poderti también contó que iba seguido a la caja de seguridad porque había sufrido dos robos en su casa y que prefería guardar los elementos de valor en ese lugar.

En total, las monedas que desaparecieron eran 144, con un costo aproximado de USD 200 mil. Según el expediente judicial, son 59 piezas de oro, representando moneda “KRUGERRAND”; 28 piezas de oro “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, representando 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, representando moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, representando moneda CIEN SOLES – PERÚ; y 1 pieza de oro, representando moneda (100 Yuanes).

Según la investigación judicial, el robo se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó un total de 19 veces a la caja de seguridad asignada al juzgado federal 2 de San Isidro.

El primer ingreso constatado por el banco fue el 26 de diciembre de 2019. Poderti había recibido las llaves de la caja apenas 16 días antes. Ese traspaso también quedó registrado y hasta se sacaron fotos.

No fue lo único que llamó la atención de los investigadores. Poderti también habría ingresado a la caja 5 veces mientras estaba de licencia: 02/11/22, 28/12/22, 30/12/22, 27/01/23 y 09/02/23. Los dos últimos ingresos son, a su vez, más complejos porque desde diciembre de 2022, Poderti ya estaba en conversaciones con distintos actores judiciales para dejar el juzgado de San Isidro por un problema personal. El traslado formal a ese tribunal fue el 7 de marzo.

El juez Canicoba Corral tuvo en cuenta todas esos datos y concluyó que Poderti “fue el único que ingreso en varias oportunidades, antes que se detectara el faltante de las 144 monedas de oro”. Además, valoró que la cerradura de la caja estaba “en perfectas condiciones de funcionamiento, que no había signos de violación y que no presentaba ninguna marca de haber sido forzada para su apertura”.

El magistrado no le creyó a Poderti cuando habló de los robos en su casa: “Si el motivo habría sido resguardar documentación de causas sensibles, lo cierto es que lo realizo por primera vez, a mas de 2 anos después de sufrido el primer robo, lo que a todas luces, no parece una justificación valida, en tanto que resulta sugestivo que siendo secretario desde 31/3/2010, surja la necesidad de guardar papeles de trabajo en un lugar seguro, días después de haber tomado posesión de las llaves de la caja de seguridad 8-44″.

El procesamiento es por el delito de malversación de caudales públicos. El juez también notificó al Consejo de la Magistratura, que ahora deberá analizar la situación del integrante del TOF de Mar del Plata. “Es una vergüenza que una persona con semejante acusación sobre sus espaldas, y tan contundente cuadro probatorio que la sustenta, siga ejerciendo la magistratura. Debe ser suspendido de inmediato”, reaccionó el abogado del dueño de las monedas, Marcelo Rochetti.