Imputan por estafa al hermano de un juez sanjuanino y lo embargan por $30 millones

Después de haber sido denunciado por estafa , por la presunta venta irregular de una camioneta de alta gama, el hermano de un juez sanjuanino fue acusado por la fiscalía y fue embargado por $30 millones por decisión judicial. Se trata de Martín Julio Figuerola, familiar del juez de Garantías Javier Figuerola, quien afronta una nueva causa por defraudación. Es que esta no es la primera vez que es denunciado por el mismo delito y, por eso, la Justicia se aseguró de marcarle un límite.

Acorde la teoría del caso, el denunciante, de apellido Mattar y que estuvo representado por el querellante Maximiliano Páez Delgado, realizó la operación de compra el 9 de agosto de este año y, cuando creyó que el negocio había sido limpio, se vio sorprendido por personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad que le informó que la camioneta era melliza.

A pesar de que había tomado la posesión del vehículo y lo usaba para desplazarse por las calles sanjuaninas, la presunta víctima no había conseguido la transferencia del rodado. Pese a su insistencia por obtener el documento, Figuerola le ofrecía excusas por las que todavía no cumplía con ello. Según el fiscal, argumentaba que -como el rodado lo había comprado en Buenos Aires- le costaba llegar a un acuerdo con aquellos que se la habían vendido a él.

Sin embargo, con la novedad con la que se desayunó el 16 de septiembre último, cuando la Justicia secuestró la camioneta y se quedó con las manos vacías, el denunciante acudió directo a la UFI de Estafas. A partir de entonces, se iniciaron las investigaciones preliminares que culminaron con la formalización del caso contra el hombre que asegura ser inocente y cuyo abogado, Alejandro Castán, aseveró que su cliente -antes de venderlo- compró de buena fe el rodado.

En la audiencia que se celebró en la sala 5 de Tribunales, trascendió que Figuerola afronta otros 8 procesos penales y 5 de ellos son por estafa. Es por ello que el querellante solicitó que se aplicaran medidas coercitivas más gravosas que las que había pedido el fiscal, que sólo requirió que se sometiera al proceso judicial.

Fue por eso que el magistrado, López Martí, no sólo concedió lo impulsado por el MPF, sino también la prohibición de acercamiento de 500 metros para con el denunciante y la retención de sus documentos para salir del país, con el objetivo de asegurarse que se preste a derecho y evitar algún tipo de entorpecimiento.

Por otra parte, el juez de Garantías que, finalmente, dictó 8 meses para la Investigación Penal Preparatoria resolvió embargar 6 de sus 7 cuentas por $5 millones cada una, es decir, por un total de $30 millones. También le dictó una inhibición de bienes, por lo que no podrá hacer uso de aquellos bienes muebles e inmuebles que estén a su nombre por el mismo período que la IPP.

Si bien en la audiencia no se hizo mención al vínculo del imputado con su hermano, fuentes allegadas confirmaron el parentesco y, hasta el momento, la autoridad judicial no se expidió sobre el tema. Algunas versiones apuntan a que no tendrían relación. Pese a ello, desde la investigación se supo que el sujeto "chapeaba" con el cargo de su hermano con el objetivo de inspirar confianza.