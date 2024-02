Plebiscito o decreto, las alternativas que analiza Javier Milei para tener la Ley Ómnibus

Luego del revés contra Javier Milei en la Cámara de Diputados con la Ley Ómnibus y su regreso a comisiones, el gobierno libertario no planea bajar los brazos. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, durante su conferencia de la jornada. De acuerdo a lo que adelantó, se analizan las herramientas dentro de la Constitución para darle continuidad al mega proyecto por fuera del Congreso.

Por otro lado, aseguró que no hubo sorpresa en el Gobierno cuando se decidió levantar el debate de la Ley Ómnibus al no contar con el acompañamiento de la oposición en artículos claves. “El presidente está tranquilo”, afirmó el vocero.

Y continuó: “Nos llamó la atención los aplausos cuando esto ocurrió, no entendíamos si aplaudían que 6 de cada 10 chicos sean pobres en Argentina, si les causó gracia que un empleador no pueda contratar empleados en Argentina. No entendimos bien de qué se reían. Aparentemente se reían de querer quedar en el pasado, en una Argentina estancada y decadente”.

Sobre los descargos de Milei quien, desde Israel, informado por la situación en el Congreso utilizó sus redes sociales para apuntar contra los legisladores señalándolos de “delincuentes, traidores y enemigos de la Argentina”, Adorni aseguró que se rompió un pacto previo a la sesión para avanzar con la votación en particular. “Nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos y sentimos que la traición de quienes cambiaron de parecer respecto de lo que los llevó a la banca da la sensación de que nos traicionaron a todos”.

Consultado sobre cómo seguirá la negociación con los gobernadores respecto al tema fiscal, Adorni fue contundente: “Lo que habíamos dicho era que luego de aprobar la ley, íbamos a discutir el capítulo económico. No aprobada la ley, veremos cómo se suscitan los hechos”.