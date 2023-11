Para Alberto Fernández, le "faltó más suerte en su gestión"

El próximo 10 de diciembre el presidente, Alberto Fernández, terminará su gestión y previo a la entrega de mando a su sucesor, el libertario, Javier Milei, volvió a criticar a la prensa: “Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a la vice, Cristina Kirchner. Muy títere no era entonces”.

El presidente saliente además hizo una llamativa autocrítica de su gestión al considerar que le faltó “un poco más de suerte” en su mandato, al plantear: “El mundo se complotó en mi tiempo”. Admitió que no pudo resolver “el problema de la inflación y de los ingresos de la gente”.

Alberto Fernández dijo: “Me tocaron vivir tiempos muy duros que, además, la gente no pondera adecuadamente. La pandemia no solo afectó a los argentinos. No es un consuelo. Tenemos 40% de pobreza y recibimos 36%. Tuvimos la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania y la sequía. Y ahora para terminar tenemos la crisis en Israel de los argentinos secuestrados por Hamas”.

El Presidente además redobló las críticas contra su antecesor, por la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Mauricio Macri tuvo una enorme culpa, recibió un país sin deuda y dejó una deuda de casi el 100% del Producto Bruto Interno (PBI). Tiene una enorme deuda tomada en dos años, imposible de pagar”.

Alberto Fernández les contestó a los que le dicen “títere de Cristina Kirchner”

Alberto Fernández volvió a cuestionar a la prensa: “Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces. Y la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oír escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. Yo la verdad quería subirle la vara a la Argentina a un montón de cosas”.

cristina-kirchner-y-alberto-fernandez-1293498jpg.webp Alberto Fernández y Cristina Kirchner; una relacion destrozada

El mandatario además salió al cruce de las críticas de la vice: “Confunde las cosas. Escuchar fue escuchada. Fue escuchada, fue leída, pues mandaba cartas y hacía declaraciones. Y además la escuchaba en privado. Lo que es verdad es que no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla. Y ella lo supo desde el primer día. Yo no estaba allí para obedecer”, en declaraciones a El Observador de Uruguay.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

“No era mi misión obedecerla a Cristina Kirchner. Ella lo supo desde el primer día y tuvo un antecedente conmigo en el 2008, cuando estuve en desacuerdo con la lógica que se había planteado tras la crisis de la 125. Dije: ‘Hasta acá llegué’ y me fui, porque era un empleado del Gobierno, el jefe de Gabinete. Ahora soy el presidente, ahora tengo que quedarme, hacer frente, tomar decisiones y actuar”.

“Nunca pensé en renunciar. Dejo una Argentina de pie, andando. Sé que las primeras dos deudas que hay que pagar es solucionar el problema de los ingresos de la gente, porque los salarios están muy deprimidos, y parar la inflación. Es una tarea en la que tenemos que comprometernos todo. Te dejo un país en el que, pese a todo lo que estoy diciendo, en los primeros 8 meses de este año tenemos récord de producción industrial de los últimos 8 años”.

image.png Alberto Fernández reaccionó ante uno de los planteos de Javier Milei el debate presidencial.

“Nuevamente tenemos un conflicto con el FMI porque objetivamente las condiciones hacen imposible el cumplimiento del programa y el Fondo. Ahí es donde vuelve a demostrar lo que es el Fondo”.

“Martín Guzmán se fue porque él quiso, él decidió irse. Yo puse a Silvina Batakis. No tuvo la fortaleza política que necesitaba, no se la dio nuestro espacio, el Frente de Todos. Ahí hubo un palo en la rueda. Ahí llegó Sergio Massa que, con mucho coraje, afrontó el problema. A Martín nunca le hubiera pedido la renuncia. Lo hablé mucho con él. La política también te exige cierta templanza y, en momentos críticos, tragar saliva y contar hasta 10″.

Fuente: TN