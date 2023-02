Ni el Hombre Araña pudo con evitarlo: brutal pelea entre choferes del "trencito de la alegría"

https://twitter.com/ANDigitalOK/status/1621487659540533250 | Así empezaba el problema de los trencitos de la alegría, en la Plaza Colón, pleno centro de Mar del Plata pic.twitter.com/Ce5H9QkYTu — ANDigital (@ANDigitalOK) February 3, 2023

La pelea comenzó en una de las paradas de la Plaza Colón y continuó pese a que una de las movilidades estaba en marcha. “Cuando arrancamos y giramos en una esquina, una mujer empezó a gritar que no podía respirar. Es la que se vio más afectada. El gas pimienta entró por la ventanilla en la que estaba ella. En ese momento todos empezamos a sentir la molestia en la garganta. Yo estaba con mi familia. Vino al chofer a decirnos que no podía arrancar y después me enteré que era una pelea entre empresas”, relató Cristian Campi, uno de los turistas, en diálogo con el canal TN.

Lo que les indicaron después a los clientes es que mientras uno de los trencitos realizaba su recorrido habitual por la ciudad balnearia, otro lo increpó porque supuestamente “le robó los clientes y no respetó el espacio en donde tiene que circular y estacionar.

Hasta el momento nadie vio quien era el dueño del gas pimienta que afectó a varios pasajeros como también a las personas que estaban trabajando en el trencito. El personal de Control Comunal de la Municipalidad de Mar del Plata y de la Policía Bonaerense debió intervenir debido a los inconvenientes respiratorios de los pasajeros. Finalmente, viaje pudo completarse, aunque todavía no se sabe quién arrojó el gas y si se dio en el marco de la disputa entre las empresas.

Pelea por clientes entre el Trencito de la Alegría y el Barco Pirata en Mar del Plata

Se tiraron gas pimienta y tuvieron que evacuar el Trencito.

Argentina es una tragicomedia.

Las recopilaciones de las imágenes del problema son de lo más absurdas. Se puede ver como Jack Sparrow y Spiderman comienzan a toser hasta que el clima de fiesta del “Barco Pirata” se vio abruptamente interrumpido por el ataque con el gas pimienta. Luego, los empleados empezaron a pedirle a la gente que descendiera para poder tomar aire. En la vereda se podía ver cómo el Hombre Araña se sacaba la máscara, una vaca se apoyaba contra la pared para poder respirar del otro lado del disfraz, mientras que el pirata Jack Sparrow pedía calma a todos.