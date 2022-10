Nación confirmó que estudia dar un bono de fin de año: ¿para quiénes?

“Es algo que está en la mesa de negociación y no veo por qué no, ya es uno de los instrumentos que tenemos como alternativa”, respondió la funcionaria esta mañana cuando, en una entrevista con la radio online FutuRöck, cuando se la consultó sobre las expresiones del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro sobre la posibilidad de un bono.

Ayer, De Pedro indicó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, están evaluando diferentes alternativas para un monto extra: “Sergio está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo”, indicó en declaraciones a El Destape Radio.

“Entendemos que hay que cumplir la palabra y hacer un esfuerzo mucho mayor. La gente tiene que tener más plata de lo que la inflación le saca”, agregó De Pedro.

En sus declaraciones de hoy, la ministra de Trabajo afirmó que lo que en particular le preocupa es que esa suma “le pueda llegar también a los sectores informales”, ya que, “afortunadamente, los sectores que están en el sector paritario tienen mejores condiciones para defenderse”. “En el autoempleo y el sector informal es más difícil llegar”, dijo la ministra y destacó que “se diseñan políticas para poder impulsar ese tránsito entre ese tipo de empleo y un trabajo con derechos que es la aspiración que todos tenemos”.

Por otro lado, la ministra analizó que “es difícil que los ingresos puedan recuperarse con el vigor que desearíamos” debido a la “situación inflacionaria” pero rescató que “el sistema de paritarias es una institución muy vigorosa en la Argentina que afirma una dinámica democrática muy importante”.

“La negociación es centralmente entre las organizaciones de los trabajadores y las del sector empresario”, aseveró, tras remarcar que este año se suscribieron “más de 2.700 convenios paritarios” en una dinámica “que ha sido excelente”.

“Esto es central para la recuperación de ingresos en el sector formal pero la Argentina también tiene un gran sector de autoempleo e informal”, insistió la ministra, por lo que resaltó la importancia de “quebrar entre todos la alta inflación”.

Olmos destacó también como “un logro” el acuerdo salarial firmado ayer por el Sindicato de Camioneros y sostuvo que “los gremios que están en sistema de paritarias lograron un buen nivel de actualización”.

“Es un logro que se haya cerrado esa paritaria. Este 107% abarca 16 meses y también un bono de 100 mil pesos en cuatro cuotas”, remarcó la funcionaria, y cuando le preguntaron si esa suma será un “faro” en las demás negociaciones colectivas, respondió que “cada sector negocia según su realidad y los trabajadores son muy conscientes de eso”.

Ayer, la Federación Nacional de Trabajadores y Obreros Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, y las cámaras empresarias de la actividad acordaron en la cartera laboral una recomposición salarial en paritarias del 107% y el pago de un bono de fin de año de 100 mil pesos en cuatro tramos.

