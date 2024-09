Máximo desafió abiertamente a Kicillof y criticó al peronismo por los "dirigentes con miedo"

En lo que representa un desafío al liderazgo de Axel Kicillof, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, desembarcó hoy en La Plata con un acto político en el que reunió a intendentes, dirigentes y a la militancia de La Cámpora. Bajo la consigna “Armar de nuevo” y tras la reaparición pública de la expresidenta Cristina Kirchner, en Merlo, el diputado de Unión por la Patria (UP) retomó la escena política y envió un contundente mensaje hacia las filas del PJ al que le reclamó “Basta de Sciolis” y “construir desde abajo”. Además, el dirigente destacó el rol de Cristina como armadora política y destinó duras críticas contra una parte del partido. “En el peronismo hay muchos dirigentes con miedo”, sentenció.

Rápidamente, el diputado viró el eje de su discurso e hizo un llamado a la reflexión interna del PJ. Bajo esa premisa, arremetió contra quienes ponen en duda el liderazgo de Cristina Kirchner y cuestionan “el dedo” de la exmandataria, en clara alusión a su destreza en términos de armado político.

Asimismo, una de los destinatarios del discurso fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ausente en el acto: “Nadie se puede enojar, ni ofender, ni ver donde hay ideas un complot. Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no fuimos señalados por el dedo de Cristina. Hay dirigentes con altos cargos que quieren ser víctimas. Un dirigente no es víctima”, arengó el diputado.

Antes de que hablara Kirchner, La Cámpora le envió un mensaje al gobernador Kicillof: “Si querés canciones nuevas, te presto las mías”, coreó la agrupación que responde al hijo de la expresidenta Cristina Kirchner. Fue un desafío implícito al gobernador, que el año pasado llamó a “cantar canciones nuevas”.

En esa línea, Kirchner fue contudente en su defensa a la exmandataria. “Cristina vio que había un pueblo que demandaba que el gobierno de Macri concluyera de manera democrática como se debía. Y así fue que Alberto Fernández fue presidente de los argentinos y argentinas. ¿Por qué? Porque había muchos sectores dentro que no se la aguantan a ella, hay que decirlo”, planteó. Y tras ello arremetió: “No se la bancan porque labura todos los días, y porque no tiene miedo. Y uno de los problemas que tenemos hoy en el presente y en el peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo”.

“Hay dirigentes del espacio que creen que construyen la autoridad frente a Cristina. Pero no, la autoridad se construye frente a Pagano, Midlin, Eurnekián, Elsztain. ¿Qué compañero quiere construir autoridad frente a Cristina? La autoridad la vas a construir y tu pueblo te va a acompañar dando esas peleas. Poniéndoles limites, porque sino, no tienen límites”, aseguró luego.

Asimismo, el diputado cruzó al expresidente Alberto Fernández y a parte de su Gabinete. Especialmente, al exministro de Economía quien días atrás reconoció que la cuarentena fue más larga por motivos políticos y también puso el foco en su salida del Gobierno, tras haber negociado con el Fondo Monetario Internacional. “Ustedes imaginen hacerle firmar un acuerdo a tu país e irte a los tres meses sin siquiera comunicarte con el Presidente”, lanzó.

En cambio, el titular del PJ bonaerense respaldó la gestión de la exvicepresidenta. “Aquellos que le exigen autocrítica a Cristina uno se pregunta en dónde estaban por que era tal el grado de encierro del Gobierno que la compañera se vio reducida a mostrar sus críticas por Twitter”, remarcó.

“Ella no esperó a que terminara el gobierno para decir en qué nos habíamos equivocado, sino que quiso corregirlo mientras se estaba desarrollando la acción política”, agregó.

A lo largo del acto, hubo una sola referencia al gobernador. Casi pasajera. En un párrafo donde aseguró que “Wado, Massa, Kicillof, Cristina”, se juntaron para que el gobierno de Alberto Fernández llegara a diciembre de 2023. Pero se quejó:“Algunos dicen que Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras personas”, a lo que siguió un abucheo de los militantes presentes, todos identificados con La Cámpora.

En su discurso, Máximo Kirchner repitió tres veces la palabra saqueo al referirse al gobierno de Javier Milei. Mientras jugó con similitudes con 2001 enfatizó: “Nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, nuestro petróleo, la minería el oro y la plata, es saqueo. Si hay actividad extractiva en la Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida; si eso no sucede estamos delante de un saqueo y es imposible que los argentinos y argentinas de bien acompañen un saqueo”.

“Cristina es la conducción”, fue la consigna que más se escuchó. Los organizadores trasladaron a unas tres mil personas en unos veinte micros, la mayoría de los cuales se estacionaron en doble fila en calle 57 rodeando al edificio de la dirección general de Cultura y Educación.

El acto, que representa una escalada de la interna peronista, tuvo como sede el Club Atenas, a solo 13 cuadras de la Casa de Gobierno provincial. Una de las ausencias más marcadas fue la de Kicillof, quien adujo no haber recibido la invitación, pese a que la semana pasada sí aplaudió a Cristina Fernández de Kirchner en su regreso a la escena pública, en Merlo.

Si bien se antipaba el faltazo de Kicillof, existía la posibilidad de un cambio de último momento, dado que Kicillof necesita los votos de La Cámpora para sancionar en la Legislatura varios proyectos de su interés. Aunque hay diálogo entre ambos, la tensión no se oculta: Máximo Kirchner no fue al acto que hizo Kicillof en Mar Chiquita el sábado pasado, donde se escuchó a la militancia vitorear la consigna “Axel Presidente”. Tampoco asistió a otros actos del conurbano donde se intenta instalar la candidatura de Kicillof para 2027.

Hoy fue el turno del diputado nacional Kirchner de poner en escena una suerte de operativo clamor a su favor. El hijo de la expresidenta había propuesto convocar a elecciones anticipadas del PJ bonaerense el 17 de noviembre, en consonancia con el PJ nacional, a pesar que su mandato recién vence en diciembre de 2025.

“Atento a la propuesta realizada por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en cumplimiento de lo resuelto por el congreso partidario para que se convoque a elecciones nacionales de las autoridades, propondré en la próxima reunión del consejo provincial que el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección que permita elegir sus autoridades”, anunció Kirchner el 13 de mayo.

Sin embargo, desde ese momento a la fecha el consejo del PJ bonaerense no se reunió de manera formal. Tampoco hubo una convocatoria a elecciones para ese día: el plazo para hacerlo venció ayer, ya que se requiere un anticipo de 60 días para citar a una nueva elección.

El artículo 18 de la Carta Orgánica del partido es específico. “El Consejo de Partido convocará a los afiliados partidarios a elecciones internas para autoridades partidarias de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las reglamentaciones que a esos efectos dicte la Junta Electoral partidaria, con una anticipación de sesenta (60) días por lo menos al comicio, publicando la convocatoria en un diario de circulación en toda la Provincia de Buenos Aires con por lo menos 55 (cincuenta y cinco) días de anticipación al comicio”, plantea.

Kirchner encabezará el acto que reunirá a los ateneos Néstor Kirchner de toda la Provincia. Será en el histórico microestadio de Atenas. Se espera que el lugar, con capacidad para 3000 personas, esté colmado y que allí Kirchner trace -más allá de un diagnóstico de la gestión de Javier Milei- una alternativa a Kicillof desde dentro del Partido Judicialista.

En lo que va del año, el Consejo del PJ bonaerense se reunió formalmente el 24 de febrero en Cañuelas y luego no hubo más encuentros. Máximo Kirchner asumió formalmente el 18 de diciembre del 2021 a la conducción del Partido Justicialista, en medio de una controversia, que se judicializó, con las anteriores autoridades. Su mandato vence en 2025.

Aquel proceso electoral fue objetado judicialmente por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que hasta ese momento era autoridad del PJ bonaerense. Gray llegó en queja hasta la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que los mandatos todavía estaban vigentes.

“Aquella elección la objetó Gray y llegó a la Corte. Pero antes hubo un voto en disidencia en Cámara. Con ese antecedente es complicado adelantar otra vez las elecciones”, argumentó una fuente del PJ bonaerense que conoce los movimientos al detalle.

“La convocatoria la tiene que hacer el Consejo del partido con 60 días de anticipación de 60 días. Eso vencería hoy. Y no hay convocatoria. Hay quienes dicen que Máximo podría convocar solo. No se recuerda que se haya hecho. Hay una fórmula que es convocar ad referéndum del Consejo. Pero no esperamos que vaya por ahí. Máximo tiene mandato 2025″, dijo la fuente partidaria.