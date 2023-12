https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1740038143259361791&partner=&hide_thread=false Masiva movilización en Buenos Aires contra el DNU de Javier Milei

Organizaciones sociales y gremios se encuentran en la puerta de Tribunales manifestando contra el DNU de Javier Milei. Es la primera marcha motorizada por la CGT contra el Gobierno. pic.twitter.com/NgrCogwD4k — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 27, 2023

Además, se realizó la presentación de una medida cautelar de parte de la CGT contra el DNU, pero el mismo fue rechazado por la Justicia debido a que el Decreto aun no entró en vigencia. “En el supuesto traído a resolver, en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general, y de los aspectos laborales de dicho decreto en particular, y teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC), no encuentro que se den razones “graves y objetivamente impostergables” (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Pese a ello, le dio al Gobierno Nacional tres días para que responda la demanda.

En el marco de la jornada de protesta, el Gobierno activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que el Ministerio de Seguridad puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Desde el Comando Unificado de la PFA, La ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich, junto a su par de Ciudad, Waldo Wolff, el jefe de la Policía porteña, Diego Kravetz, y las fuerzas federales y de Ciudad, monitorean la marcha de la CGT que por el momento no registra inconvenientes.

image.png Gentileza Infobae

(Esta información está siendo actualizada)