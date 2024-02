Luis Caputo se refirió al plan económico "no depende de la ley ómnibus" y habló de "curros" y "kioscos"

"Nosotros tenemos por un lado lo que es el paquete económico y por otro la ley", explicó el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con el canal LN+ para aclarar que, en el plan del Poder Ejecutivo, ambos "juegan dos roles diferentes".

Puntualmente, Caputo señaló que el paquete económico "está hecho para estabilizar la economía y que la gente no sufra más la inflación, devaluación y deuda". Se trata, principalmente del ajuste del Estado que está llevando a cabo el Gobierno desde diciembre, con la reducción de personal estatal y la subejecución de partidas que, dicho sea de paso, están atadas al Presupuesto 2023, entre ellas las transferencias a las Provincias.

Caputo negó que la derrota legislativa vaya a afectar el plan económico

El titular de Hacienda aclaró que las metas del plan económico "no dependen ni un poquito de la ley" y puso como ejemplo que "no había nada fiscal en la ley ómnibus. Lo poco que había lo había retirado para evitar conflictos".

Según explicó Caputo, la ley "no tiene el mismo propósito que las medidas económicas", y por ese motivo fueron por caminos separados, teniendo en cuenta la posibilidad de que sufriera un revés en el Congreso como finalmente ocurrió.

"No somos tontos. Sabemos que estamos lidiando con mucha de la gente que no quiere cambio. Sabíamos que iba a haber resistencia. En el diseño lo teníamos en cuenta", dijo, y por eso tomaron la decisión de no incluir el grueso del ajuste en texto parlamentario: "La mayor parte del paquete fiscal no estaba en la ley. El 75% del paquete fiscal no estaba en la ley porque una de las posibilidades era que no saliera o se demorara".

Asimismo, añadió que si hubieran tomado la decisión de incluir las medidas fiscales primordiales y se demoraba su tratamiento o se caía "poníamos en riesgo todo el Gobierno".

Al explicar los motivos del envío de la ley, señaló que "tenía otro propósito". Y profundizó: "Una vez estabilizada la economía, sentar las bases para que el sector privado empuje al país.

"¿Influye que no se haya aprobado?", se preguntó Caputo y, acto seguido, intentando llevar tranquilidad, se respondió: "No influye en el plan de Gobierno que la ley no se haya aprobado".

A propósito de la reducción del gasto público que están llevando a cabo, remarcó que están haciendo "el ajuste y en los rubros que habíamos dicho".

Caputo afirmó que en enero alcanzaron el equilibrio financiero

Si bien Caputo negó que la derrota de la ley ómnibus no afectará los planes económicos, admitió que dentro de la misma se proponía obtener una recaudación de 1.4 puntos del PBI para reducir el déficit. "Si. Ese 1.4 estaba en la ley que retiramos", dijo.

Al ser consultado sobre cómo adecuaran los planes, explicó: "De ese 1.4, hoy tenemos 0.2 menos de déficit primario. Y el impuesto a los combustibles reemplazó lo que en la ley eran las retenciones. Quedan 0.7 para compensar y lo estamos compensando como en enero, mirando partida por partida".

Siguiendo esa línea, afirmó que están siendo "más duros con partidas nuestras", es decir, las vinculadas al Gobierno nacional, "y con transferencias a las provincias".

De acuerdo a los números que brindó el ministro, el ajuste "ya rindió sus frutos" y adelantó que "en enero estamos en equilibrio financiero, sin ley".

"El déficit lo podes ver como primario o como financiero. El primario es antes del pago de intereses de la deuda. Financiero es una vez que usaste la plata para pagar intereses. Muchos miran el primerio, nosotros con el presidente fuimos a la meta del déficit financiero. Hoy en enero estamos con déficit cero, sin ley, porque los números han dado mejor", aseguró.

El pronóstico de Caputo sobre la inflación

El ministro dio un panorama optimista sobre el índice inflacionario de los próximos meses, pero aclaró que en enero aún será una cifra elevada. "La inflación de enero va a estar alrededor del 20%. No es una responsabilidad de este gobierno porque todo los pesos que se sobreimprimieron por el plan platita y los precios congelados están teniendo efecto ahora", dijo.

"La inflación semanal de las últimas dos semanas dio 1.5% por semana. Cuando asumimos era 1.5% diario. Claramente se está viendo una desaceleración inflacionaria importante", señaló, pese a que, durante estos últimos dos meses, los valores registrados en todos los rubros de la economía (prepagas, alimentos, transporte, entre otros) se elevaron a niveles difíciles de sostener para el bolsillo de los argentinos.

Ante eso, el ministro dijo que "era lo que teníamos que hacer", al referirse al descongelamiento de precios. "Siempre se lo dijimos a la gente, que la salida de esto iba a ser dura porque éramos adictos al déficit. La rehabilitación va a ser dura", afirmó, pero dijo que era mejor opción que "seguir mintiéndole a la gente".

Fuente: Ámbito